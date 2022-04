Umrl francoski igralec Jacques Perrin

Perrin se je rodil v Parizu 13. julija leta 1941. V svoji dolgi karieri, ki sega od petdesetih let prejšnjega stoletja do danes, je nastopil v več kot 70 filmih. Enakovredno je bil doma tako v francoski kot italijanski kinematografiji. Prvo glavno vlogo je imel ob italijanski igralski divi Claudii Cardinale v filmu Dekle s kovčkom leta 1961. Zaigral je tudi ob divi francoskega filma Catherine Deneuve.

Njegova najbolj znana vloga je v z oskarjem nagrajenem filmu Kino Paradiž, v katerem igra odraslega režiserja Salvatoreja, ki se spominja otroštva na Siciliji. Perrin je bil tudi koproducent približno 15 filmov, vključno s filmom Z (1969), ki je prejel oskarja za najboljši tuji film in najboljšo filmsko montažo, in Zbor (2004), ki ga je režiral njegov nečak Christophe Barratier. Slednji je bil v Franciji zelo gledan, saj so prodali 8,6 milijona vstopnic.

Obiskovalci kinematografov so si zapomnili Perrina predvsem po njegovih sivih laseh in mehkem glasu, zaradi česar je v filmih pogosto upodabljal vojaške častnike. Perrinova zadnja filmska vloga je bila v okoljskem trilerju Goljat marca letos in je odražala njegovo globoko zanimanje za svet narave. Kot predan naravovarstvenik je koproduciral več dokumentarnih filmov, vključno z Opičjim narodom, Mikrokozmosom in Himalajo.