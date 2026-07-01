Umrl frontman zasedbe Village People Victor Willis

Victor Willis , ki je na odru nastopal kot uniformirani policist s čelado, je bil soavtor največjih uspešnic skupine Village People , poleg Y.M.C.A. še Macho Man , Go West in In The Navy .

Skupina je v kratki izjavi na enem od družbenih omrežij objavila novico o Willisovi smrti in zapisala, da je pevec umrl v torek zaradi kratke, a agresivne bolezni. Ob tem so zaprosili tudi za spoštovanje zasebnosti, na spletni strani poroča ameriški The New York Times .

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Skupina Village People je v 70. letih minulega stoletja postala svetovno znana s svojimi nastopi v kostumih, ki so upodabljali seksualizirane moške stereotipe.

V zadnjih letih se je skupina povezovala s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki na svojih shodih redno predvaja njihovo glasbo, v preteklosti pa je na odru tudi zaplesal s skupino.