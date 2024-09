Umrl glasbenik in igralec iz filma Zvezda je rojena Kris Kristofferson

Umrl je Kris Kristofferson . Znani country glasbenik, ki se je v življenju večkrat preizkusil tudi kot igralec, je umrl v 89. letu starosti. Kot je za tuje medije sporočila njegova družina, se je poslovil na svojem domu v Mauiju. "S težkim srcem sporočamo novico, da je naš mož/oče/dedek, Kris Kristofferson, mirno umrl v soboto, 28. septembra, doma. Vsi smo tako blagoslovljeni, ker smo preživeli čas z njim. Hvala, ker ste ga imeli radi vsa ta mnoga leta, in ko vidite mavrico, vedite, da se nam vsem smehlja," so zapisali za People .

V karieri zaigral je zaigral v več filmih, kot so Cisco Pike (1972), Pat Garrett & Billy The Kid (1973) in Alice Doesn't Live Here Anymore (1974). Najbolj znan je po vlogi v filmu Zvezda je rojena iz leta 1976, kjer je zaigral ob boku Barbre Streisand. Vloga je Kristoffersonu leta 1977 prinesela zlati globus za najboljšega igralca. Znan je bil tudi po vlogi Whistlerja v trilogiji Blade ob Wesleyju Snipesu. Leta 1985 je prejel celo nominacijo za oskarja za najboljšo izvirno pesem za film Songwriter.