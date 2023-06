Umrl igralec Alan Arkin, znan po vlogi v filmu Naša mala mis

V 90. letu je umrl igralec Alan Arkin, najbolj poznan po vlogi v filmu Naša mala mis. Novico o smrti zvezdnika je sporočila njegova družina. Bil je oče treh sinov, eden od njih je Adam, ki mu je sledil v filmski svet in je danes igralec in režiser. Arkin je bil v svoji karieri nagrajen z oskarjem in tonyjem, nominiran pa je bil tudi za zlati globus in nagrade Ceha filmskih igralcev. Nazadnje je igral v filmu z znamenitim Michaelom Douglasom.

Umrl je igralec Alan Arkin, najbolj znan po vlogi v filmu Naša mala mis iz leta 2006. Zvezdnik je umrl v starosti 89 let, novico o njegovi smrti pa so za revijo People potrdili njegovi sinovi. "Naš oče je bil edinstveno nadarjena sila narave kot umetnik in tudi kot človek. Ljubeč mož, oče, dedek in pradedek. Vsi smo ga oboževali in ga bomo zelo pogrešali," so v izjavi zapisali Adam, Matthew in Anthony.

icon-expand Alan Arkin je umrl star 89 let. FOTO: Profimedia

Zvezdnik, ki je bil za svoje delo v igralski industriji večkrat nagrajen, je nazadnje zaigral v filmu The Kominsky Method, v katerem mu je ob boku stal slavni Michael Douglas. Za svojo igro si je v letih 2019 in 2020 prislužil nominacijo za emmyja, v letih 2020 in 2021 pa za zlati globus in nagrado Ceha filmskih igralcev. Za vlogo v filmu Naša mala miss, v katerem je igral dedka disfunkcionalne družine, je prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo, čeprav njegov nastop v filmu traja zgolj 14 minut. Da bo igralec, je vedel že vse od malih nog, saj je že od otroštva hodil na razne tečaje igranja. Po končani srednji šoli se je sicer sprva nekoliko iskal. Zamenjal je več različnih fakultet, preizkusil pa se je tudi kot pevec in kitarist v skupini Tarriers. Ko je skupino zapustil, se je začel uveljavljati kot igralec, prelomna točka njegove kariere pa je bil nastop na Brodwayu v komediji Enter Laughing leta 1963, za katerega je prejel tonyja.

icon-expand Adam Arkin je sledil očetu v filmski svet – danes je igralec in režiser. FOTO: Profimedia