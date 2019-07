Umrl igralec iz filma Možje v črnem

V javnosti je odjeknila novica, da je v svojem 89. letu starosti umrl ameriški igralec Rip Torn. V času smrti je bila ob njem njegova družina: 19 let mlajša soproga Amy Wrightter hčerki Katie Torn in Angelica Page. Vzrok smrti zaenkrat še ni pojasnjen.

Torn je bil pred zakonom z Amy poročen dvakrat: prvič se je do oltarja sprehodil z Ann Wedgeworth leta 1955, njun zakon, v katerem sta postala starša hčerki Danai Torn, pa je trajal do leta 1961. Dve leti kasneje se je drugič poročil z Geraldine Page, s katero je dobil dva sina – Tonyja in Johna Torna ter hčerko Angelico. Njegov zakon z Geraldine je trajal do leta 1987. Tretjič in obenem zadnjič se je do oltarja sprehodil leta 1989.

Pokojni igralec je bil v svet filma in televizije aktivno vključen od sredine 50. let preteklega stoletja, ena izmed njegovih najbolj znanih vlog pa je bila vloga Zeda v filmu Možje v črnem. Za svojo vlogo v šovu The Larry Sanders Showje prejel šest nominacij za emmy, med katerimi je enega osvojil. Za stransko vlogo v filmu Cross Creek, v katerem je zaigral leta 1983, je prejel nominacijo za oskarja. Zaigral je tudi v seriji 30 Rock, ki se je na televizijskih zaslonih izvirno predvajala od leta 2007 do 2013. Serija je bila nominirana za kar 145 različnih nagrad, med katerimi jih je osvojila 39. Leta 2009 so se ustvarjalci razveselili zlatega globusa v kategoriji najboljše humoristične serije.