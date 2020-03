Umrl igralec iz Igre prestolov

V 91. letu starosti se je poslovil igralec in zvezdnik filmaIzganjalec hudičaMax von Sydow, ki je v svoji bogati igralski karieri nastopil v uspešniciIgra prestolov (Game of Thrones), kjer je zaigral lik Trioki vran. Umrl je v nedeljo, 8. marca, na svojem domu v Franciji. Star je bil 90 let.

"Z zlomljenim srcem in z neskončno žalostjo ter bolečino sporočamo, da je odšel Max von Sydow," je v sporočilu za javnost žalostno novico sporočil igralčev agent Jean Diamond.

Eden najbolj cenjenih igralcev je v več kot 60-letni karieri ustvaril ogromno nepozabnih vlog. V filmu je debitiral leta 1949, igral pa je v kar 11 filmih Ingmarja Bergmana, med drugim tudi v Sedmem pečatu iz leta 1957, kjer je zaigral viteza, ki smrt izzove na partijo šaha.

"Brez Bergmana me danes ne bi bilo. Naučil me je vedno imeti distanco do likov, ki jih igram, in razumeti, da so samo ljudje. Imel je tudi neverjeten smisel za humor, vedno je poskrbel, da smo se na snemanjih zabavali," priznava von Sydow

Znan je bil tudi po vlogah v filmih Vojna zvezd: Sila se prebuja (Star Wars: The Force Awakens), Flash Gordon, Skrajno glasno in neverjetno blizu (Extremely Loud And Incredibly Close), Izganjalec hudiča (1973), Posebno poročilo (2002)in Zlovešči otok (2010).

Po uspehu Sedmega pečata se je povečalo povpraševanje za njegovo delo in klicali so ga tudi iz Hollywooda. Njegov prvi ameriški film je bil leta 1965 Najveličastnejša zgodba vseh časov (The Greatest Story Ever Told), v katerem je odigral vlogo zaigral Kristusa.

Max von Sydow, ki je bil od leta 2002 francoski državljan, je bil poročen s filmsko producentko Catherine Brelet, s katero sta si poročne zaobljube izmenjala leta 1997. Skupaj sta imela dva sinova Cédrica in Yvana, s prvo ženo Christino Olin pa je imel tudi dva sinova Henrika inClasa.