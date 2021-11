Umrl igralec iz Kvantnega skoka Dean Stockwell

Stockwell se je rodil staršem igralcem v Los Angelesu ter bil skoraj 80 let reden gost na televiziji in filmu. Po pisanju AFP je začel nastopati pri sedmih letih. Leta 1945 je zaigral v muzikalu Anchors Aweigh skupaj z Geneom Kellyjem in Frankom Sinatro .

Najbolj pa se je vtisnil v spomin z vlogo Ala v Kvantnem skoku, v katerem je igral prijatelja znanstveniku, ki potuje skozi čas in ga je v seriji upodobil Scott Bakula. Serijo so pet sezon predvajali na ameriški televizijski postaji NBC, in sicer v letih 1989 do 1993, kmalu pa je postala priljubljena tudi pri gledalcih v Združenem kraljestvu in drugod.

V dolgotrajni karieri je med drugim zaigral v filmih, kot sta klasika Wima Wendersa iz leta 1984 Pariz, Teksas in Dune Davida Lyncha iz istega leta. Z Lynchem se je znova združil leta 1986 za Modri žamet, v kateri sta zaigrala še Dennis Hopper in Kyle MacLachlan.