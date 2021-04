Umrl igralec iz priljubljene serije Twin Peaks

Igralec Walter Olkewicz je kljub dolgi bitki z boleznijo umrl nepričakovano, je sporočil njegov sin. Olkewicz je bil star 72 let, z zdravstvenimi težavami pa se je spopadal zadnjih 20 let. Prav te so bile razlog, da si je vzel premor od igranja in se osredotočil na svoje zdravje. Od ponavljajočih se operacij kolena je bil bolj ali manj priklenjen na posteljo, saj so te povzročale hude infekcije.

Walter Olkewicz, ki je v priljubljeni seriji Twin Peaks zaigral natakarja in krupjeja Jacquesa Renaulta, je po dolgi bitki z boleznijo umrl, star 72 let. icon-expand Walter Olkewicz FOTO: Facebook Sin zvezdnika serije Twin Peaks, scenarist Zak Olkewicz, je potrdil žalostno vest. Dejal je, da se je oče boril z boleznijo in kljub slabim napovedim zdravnikom, zaigral v prenovljeni seriji leta 2017. To je bila tudi njegova zadnja vloga, v kateri smo ga lahko spremljali. "To je bila njegova prva vloga po skoraj 15 letih. Naredil je vse, da se ni opazilo, da se komajda drži na nogah," je dejal Zak. "Bil je dober človek, njegova ljubezen do ustvarjalnosti in umetnosti pa se je čutila v vsem, kar je počel. To ljubezen je prenesel tudi name, jaz pa se veselim, da jo bom dal njegovim vnukom, ki jih je oboževal." PREBERI ŠE Twin Peaks praznuje 30 let: nadaljevanka, ki je spremenila televizijo Walter se je pojavil še v seriji Grace na udaru, kjer je zaigral delavca na naftni ploščadi, v filmu Klient iz leta 1994 pa je odigral vlogo mafijskega odvetnika Jeroma 'Romeyja' Clifforda. Zaigral je še v seriji Seinfeldin televizijski oddaji Dolly Parton, kjer je nastopal kot Bubba. Oddaja je bila na sporedu leta 1987 in 1988. icon-expand