Umrl igralec iz serije Mož iz agencije U.N.C.L.E.

V 91. letu starosti je v bolnišnici v New Yorku, obkrožen z družino, umrl igralec David McCallum . V družini so ga označili za "renesančnega človeka", ki se je navduševal nad znanostjo in kulturo ter obe svoji strasti pretvoril v vednost. "Bil je na primer sposoben dirigirati simfoničnemu orkestru in če bi bilo potrebno, bi lahko dejansko izvedel obdukcijo na podlagi njegovih desetletij trajajočih študij za njegovo vlogo v Preiskovalcih na delu," je po pisanju ameriških medijev izjavil njegov sin Peter McCallum .

David McCallum se je rodil leta 1933 v Glasgowu. Izobraževal se je na prestižni Kraljevi akademiji za dramsko umetnost v Londonu, zatem pa se je skupaj z zvezdniško zasedbo pojavil v epskem vojnem filmu iz leta 1963 Veliki pobeg. V njem je zaigral z imeni, kot so Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson in Donald Pleasence. Leto kasneje je bil izbran za vlogo skrivnostnega ruskega agenta Ilje Kurjakina v seriji Mož iz agencije U.N.C.L.E. ob Robertu Vaughnu kot ameriškem agentu z imenom Napoleon Solo. Serija je trajala le štiri leta, vendar je lik McCalluma spremljal vse življenje. "Minilo je 30 let, a mu ne morem ubežati," je igralec leta 1998 povedal za The New York Times.