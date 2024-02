Umrl igralec iz serije Samo bedaki in konji

Po krajši bolezni je umrl britanski igralec Michael Jayston . Zvezdnik, ki je preminil v 89. letu starosti, je v BBC-jevi seriji Samo bedaki in konji zaigral v vlogi očeta Rachel Raquel Turner ( Tessa Peake-Jones ), ki je bila ljubezen Dereka Del Boya Trotterja ( David Jason ). V epizodi Time On Our Hands Jaystonov lik, trgovec s starinami James , pove Del Boyju in njegovemu bratu Rodneyju ( Nicholas Lyndhurst ), da je uro v njuni garaži izdelal urar John Harrison in da je vredna ogromno denarja, kar pripelje do dražbe, kjer postaneta milijonarja.

V zgodovinskem filmu iz 70. let minulega stoletja Nikolaj in Aleksandra je zaigral v vlogi ruskega carja Nikolaja II. V filmu o zadnjih dneh ruskih carjih ter odnosu med vladarjem in njegovo ženo Aleksandro (Janet Suzman) sta zaigrala tudi Tom Baker in Laurence Olivier. Prav tako v 70. letih minulega stoletja je v televizijski priredbi romana Charlotte Bronte Jane Eyre zaigral v vlogi Edwarda Rochestra, nastopil je tudi v televizijski seriji Doctor Who. V televizijski nadaljevanki Emmerdale je v letih 2007 in 2008 kratek čas igral moža Nicole King (Nicola Wheeler), igral je tudi v policijski komični televizijski seriji The Good Guys v 90. letih.