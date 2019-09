Umrl igralec iz slavnega filma Karate Kid

V starosti 60 let je umrl ameriški igralec Rob Garrison , predvsem znan po vlogi Tommyja v filmih Karate Kid: "Rob je bil čudovita oseba in ambasador zapuščine franšize Karate Kid," je v izjavi za CNNdejal Rick Henriques , zastopnik Garrisona. "Njegov nastop v drugi sezoni serije Cobra Kai, ki je bil tudi njegov zadnji, je bil preprosto neverjeten, njegov nastop je ukradel pozornost vseh. Vsi ga bomo pogrešali."

Garrison je upodobil lik Tommyja leta 1984, nato je sledilo nadaljevanje iz leta 1986, nazadnje ga je upodobil v YouTube seriji Cobra Kai, ki je pokazala življenje junakov iz filma, potem ko so odrasli. Garrison je bil rojen v Wheelingu v Zahodni Virginiji, njegova prva igralska vloga pa je bila v znanstvenofantastičnem filmu iz leta 1977 Starship Invasions. Kasneje je zaigral še v filmih, kot so Brubaker in Iron Eagle ter serijah, kot so St. Elsewhere, MacGyver, Columbo in Coach.