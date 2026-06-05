Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Umrl igralec James Handy, večkrat ga je zabodel pastorek

Tarzana, 05. 06. 2026 08.50 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
James Handy

Umrl je 81-letni igralec James Handy, znan po vlogah v filmih Jumanji in Top Gun 2. Zvezdnika je do smrti zabodel sin njegove partnerke, ki mu je zadal več vbodnih ran. "Ravnokar sem ubil grešnega človeka," so bile po poročanju policije prve besede moškega, ki jih je poklical. Ko so prispeli na kraj dogodka, so pred hišo našli nezavestnega igralca z več vbodnimi ranami, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer pa je poškodbam podlegel.

"Z veliko žalostjo lahko potrdim, da je bil gospod, ki je bil v sredo napaden in ubit v Tarzani, igralec James Handy," je v izjavi za NBC News dejala njegova agentka za talente Pam Ellis-Evenas. Losangeleška policijska uprava je v izjavi osumljenca identificirala kot sina igralčevega dekleta, 44-letnega Michaela Gledhilla.

Hiša Jamesa Handyja.
Hiša Jamesa Handyja.
FOTO: Profimedia

V sredo, 3. junija, okoli 9.30 zjutraj, so se policisti odzvali na klic. Klicatelj je izjavil: "Sem sin ljudi, pravkar sem ubil človeka greha." Ko so policisti prispeli, so Handyja našli na dvorišču njegove hiše, nezavestnega in z vbodnimi ranami v prsih. Prepeljali so ga v lokalno bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega.

"Osumljenec je opozoril bližnje policiste, ki so se odzvali na dogodek, in jim povedal, da je on tisti, ki ga iščejo. Osumljenec na lokaciji prebiva s svojo materjo, ki je partnerka žrtve," je v izjavi zapisala policija Los Angelesa. "Detektivi menijo, da gre za osamljen incident in da trenutno ni nevarnosti za javnost." Gledhilla so aretirali in obtožili zaradi suma umora. Njegova varščina je bila določena na 2 milijona dolarjev (1,7 milijona evrov).

James Handy je tekom petih desetletij nanizal okoli 150 vlog; poleg vlog v filmih Jumanji in Top Gun 2 je zaigral v serijah Beverly Hills, Dosjeji X ter Teksaški mož postave.

James Handy smrt umor

Camila Cabello končala razmerje z milijarderjem

24ur.com Murska Sobota: 48-letnik z ostrim predmetom do smrti ranil 26-letnika
24ur.com Policija aretirala drugega osumljenca za množični umor, po aretaciji je umrl
24ur.com Koprčanka pri speljevanju s parkirišča trčila v pešca, ta umrl v bolnišnici
24ur.com V priporu umrl brat osumljenca za umor Danke Ilić, zaslišan tudi oče osumljenca
24ur.com Kdo je junak, ki je z golimi rokami razorožil napadalca?
24ur.com Štirikolesnik pod seboj pokopal 71-letnika
24ur.com Med bratoma v Izoli zapele pesti, eden poškodovan
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji
Kako pomagati otroku v svetu umetne inteligence
Kako pomagati otroku v svetu umetne inteligence
To morate vedeti, preden telovadite v nosečnosti
To morate vedeti, preden telovadite v nosečnosti
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
zadovoljna
Portal
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Dnevni horoskop: Ribe bodo ustvarjalne, čustva rakov bodo močna
Dnevni horoskop: Ribe bodo ustvarjalne, čustva rakov bodo močna
Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane
Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Zakaj bi morali v kavo dodati cimet
Skrivnost močnega imunskega sistema: Zakaj bi morali uživati vitamina C in D skupaj
Skrivnost močnega imunskega sistema: Zakaj bi morali uživati vitamina C in D skupaj
Najpogostejše napake pri nanašanju SPF
Najpogostejše napake pri nanašanju SPF
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
cekin
Portal
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
moskisvet
Portal
Zvezdnica se sonči v Dubaju, njen mož pa za rešetkami
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
okusno
Portal
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
voyo
Portal
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744