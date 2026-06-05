Umrl igralec James Handy, večkrat ga je zabodel pastorek

"Z veliko žalostjo lahko potrdim, da je bil gospod, ki je bil v sredo napaden in ubit v Tarzani, igralec James Handy," je v izjavi za NBC News dejala njegova agentka za talente Pam Ellis-Evenas . Losangeleška policijska uprava je v izjavi osumljenca identificirala kot sina igralčevega dekleta, 44-letnega Michaela Gledhilla .

V sredo, 3. junija, okoli 9.30 zjutraj, so se policisti odzvali na klic. Klicatelj je izjavil: "Sem sin ljudi, pravkar sem ubil človeka greha." Ko so policisti prispeli, so Handyja našli na dvorišču njegove hiše, nezavestnega in z vbodnimi ranami v prsih. Prepeljali so ga v lokalno bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega.

"Osumljenec je opozoril bližnje policiste, ki so se odzvali na dogodek, in jim povedal, da je on tisti, ki ga iščejo. Osumljenec na lokaciji prebiva s svojo materjo, ki je partnerka žrtve," je v izjavi zapisala policija Los Angelesa. "Detektivi menijo, da gre za osamljen incident in da trenutno ni nevarnosti za javnost." Gledhilla so aretirali in obtožili zaradi suma umora. Njegova varščina je bila določena na 2 milijona dolarjev (1,7 milijona evrov).

James Handy je tekom petih desetletij nanizal okoli 150 vlog; poleg vlog v filmih Jumanji in Top Gun 2 je zaigral v serijah Beverly Hills, Dosjeji X ter Teksaški mož postave.