Umrl igralec James Ransone

V 47. letu je umrl ameriški igralec James Ransone, znan po vlogi v seriji Skrivna naveza (The Wire), v kateri je upodobil pristaniškega delavca Chesterja Ziggyja Sobotko, ki postane kriminalec. Kot poročajo mediji, je storil samomor.
Rodil se je 2. junija 1979 v Baltimoru. Pred desetletji je zaigral tudi v serijah Zakon in red ter Tretja izmena.
Na novico o smrti so se odzvali številni oboževalci, pa tudi mnogi stanovski kolegi, med njimi igralec Wendell Pierce, s katerim sta zaigrala v Skrivni navezi. "Žal mi je, da ti nisem mogel biti ob strani," je na družbenih omrežjih napisal tonyjev nagrajenec.
Njegova žena Jamie McPhee, s katero imata dva otroka, pa je zapisala: "Že tisočkrat sem ti povedala, da te ljubim, in še naprej te bom ljubila. Hvala, da si mi dal največje darilo - tebe, Jacka in Violet. Mi ostajamo za vedno."
