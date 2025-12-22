Naslovnica
Umrl igralec James Ransone

Los Angeles, 22. 12. 2025 16.07 pred 40 minutami 1 min branja 4

Avtor:
R. M.
Umrl je James Ransone

Umrl je igralec James Ransone. Po poročanju tujih medijev je storil samomor. "Hvala, da si mi dal največje darilo - tebe, Jacka in Violet. Mi ostajamo za vedno," je ob tem zapisala njegova žena Jamie McPhee.

V 47. letu je umrl ameriški igralec James Ransone, znan po vlogi v seriji Skrivna naveza (The Wire), v kateri je upodobil pristaniškega delavca Chesterja Ziggyja Sobotko, ki postane kriminalec.  Kot poročajo mediji, je storil samomor. 

Rodil se je 2. junija 1979 v Baltimoru. Pred desetletji je zaigral tudi v serijah Zakon in red ter Tretja izmena.

James Ransone v grozljivki Sinister.
James Ransone v grozljivki Sinister.
FOTO: Profimedia

Na novico o smrti so se odzvali številni oboževalci, pa tudi mnogi stanovski kolegi, med njimi igralec Wendell Pierce, s katerim sta zaigrala v Skrivni navezi. "Žal mi je, da ti nisem mogel biti ob strani," je na družbenih omrežjih napisal tonyjev nagrajenec.

Njegova žena Jamie McPhee, s katero imata dva otroka, pa je zapisala: "Že tisočkrat sem ti povedala, da te ljubim, in še naprej te bom ljubila. Hvala, da si mi dal največje darilo - tebe, Jacka in Violet. Mi ostajamo za vedno."

