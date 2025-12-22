Umrl igralec James Ransone

V 47. letu je umrl ameriški igralec James Ransone, znan po vlogi v seriji Skrivna naveza (The Wire), v kateri je upodobil pristaniškega delavca Chesterja Ziggyja Sobotko, ki postane kriminalec. Kot poročajo mediji, je storil samomor.

Rodil se je 2. junija 1979 v Baltimoru. Pred desetletji je zaigral tudi v serijah Zakon in red ter Tretja izmena.