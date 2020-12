Umrl igralec Jeremy Bulloch, lovec na glave iz Vojne zvezd

V 76. letu starosti je umrl britanski igralec Jeremy Bulloch, ki je upodobil lik lovca na glave Boba Fetta. Ta se je v zgodovino zapisal kot eden najbolj kultnih likov Vojne zvez. Bulloch, ki je zaigral tudi v filmskih uspešnicah, kot sta Summer Holiday in James Bond, je umrl zaradi zdravstvenih zapletov po večletnem boju s Parkinsonovo boleznijo.

Jeremy Bulloch je zaigral v več televizijskih serijah v 70. in 80. letih, med drugim tudi v slovitih Doctor Whoin Robin of Sherwood, odigral pa je tudi manjše vloge v treh filmih o Jamesu Bondu.

icon-expand Jeremy Bulloch je umrl zaradi zdravstvenih zapletov po večletnem boju s Parkinsonovo boleznijo. FOTO: Profimedia

Zaslovel pa je, ko je oblekel težek kostum za lik lovca na glave Boba Fetta v filmih franšize Vojna zvezd: Imperij vrača udarec(1980) in Jedijeva vrnitev(1983). Vlogo mu je dodelil polbrat Robert Watts, ki je bil koproducent filma Imperij vrača udarec. Kot je pojasnil, je poklical Bullocha po telefonu in mu rekel: "Če ti je kostum prav, je vloga tvoja." Prišel je in bil mu je prav, se spominja Watts.

Z vlogo je "očaral občinstvo, takoj ko se je pojavil", pa so tvitnili pri franšizi Vojne zvezd. Kot so dodali, se ga bodo mnogi spomnili tudi po človeški toplini in dobrodušnosti. Daniel Logan, ki je nasledil lik, je dejal, da ga je zelo prizadela njegova smrt ter da mu bo večno hvaležen za vse, kar ga je naučil.