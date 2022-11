Umrl igralec John Aniston, oče Jennifer Aniston

V 89. letu je umrl igralec John Aniston, najbolj znan po vlogi v seriji Dnevi našega življenja. Novico o njegovi smrti je na Instagramu potrdila njegova hčerka, igralka Jennifer Aniston. Od očeta se je poslovila s čustvenim zapisom, iz katerega je razvidno, da je igralec umrl že v petek, a so njegovo smrt šele danes javno potrdili.

Umrl je igralec John Aniston, najbolj znan po vlogi Victorja Kiriakisa iz serije Dnevi našega življenja. Igral je tudi v telenovelah Search for Tomorrow in Love for Life ter še mnogih drugih. Zvezdnik je umrl v 89. letu starosti, razlog njegove smrti pa ni znan.

icon-expand John Aniston FOTO: Profimedia

Od očeta se je s čustvenim zapisom na Instagramu poslovila tudi igralka Jennifer Aniston. "Bil si eden najlepših ljudi, kar sem jih poznala. Tako sem hvaležna, da si se mirno in brez bolečin povzpel v nebesa," je zapisala ob njunih skupnih fotografijah. V zapisu je izpostavila datum 11. 11., ki razkriva, da se je zvezdnik poslovil že v petek, a je njegova smrt vse do danes ostala skrita pred javnostjo. Zvezdnica serije Prijatelji je še dodala, da je imel oče vedno občutek za čas in da bo imel ta datum zanjo sedaj zelo velik pomen. Ob koncu je dodala še, da ga ima rada.

John Aniston je letos junija prejel nagrado za življenjsko delo za svojo dolgoletno vlogo v nadaljevanki. Igralec se slovesnosti ni udeležil, je pa takrat virtualno nagrado za očeta prevzela Jennifer. "To je res poseben trenutek zame," je takrat dejala. "To je priložnost, da se ne le poklonimo resnični ikoni v televizijskem svetu, ampak je tudi priložnost, da priznamo vseživljenjske dosežke velikega in cenjenega igralca, ki je po naključju tudi moj oče."