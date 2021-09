Umrl igralec John Challis iz serije Samo bedaki in konji

John Challis je v seriji Samo bedaki in konji, ki je bila na sporedu med letoma 1981 in 2003, igral ob siru Davidu Jasonu in Nicholasu Lyndhurstu. Lik Boycieja, nekdanjega sošolca in tekmeca Del Boya, lika, ki ga je igral Jason, naj bi sprva nastopil zgolj v eni sceni, a se je nato lik razvijal skupaj s serijo.

Na koncu je bil Boycie celo tako popularen med gledalci, da mu je BBC po koncu serije Samo bedaki in konji posvetil svoj šov, v katerem je bilo mogoče spremljati nadaljevanje njegovih prigod, ob boku s trpečo ženo Marlene, ki jo je igrala Sue Holderness. Kot Boycie je igralec nastopil tudi v drugih šovih, se kot lik pojavljal na raznih srečanjih, še letos pa je kot Boycie posnel video, v katerem je osveščal o pomenu rabe mask v javnih prostorih za boj proti covidu-19.