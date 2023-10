Umrl igralec Keith Jefferson, znan po vlogi v filmu Django brez okovov

Foxx je po četrtkovi objavi delil še dva zapisa in fotografiji s svojim prijateljem. "Trenutno me resnično boli, saj težko gledam slike in obujam spomine na to, kako super sva se imela skupaj. Pogrešal te bom, res te bom pogrešal. Odkar sva se srečala na kolidžu, si bil zame izjemen. Nikoli si nisem mislil, da bom te besed videl za svojega prijatelja," je zapisal ob drugo fotografijo, ob zadnjo pa dodal le napis: "Počivaj v miru."

Igralec, ki je med drugim zaigral v številnih filmih Quentina Tarantina, kot so Osovraženih osem, Bilo je nekoč v Hollywoodu in številnih drugih, je novico o tem, da so mu diagnosticirali raka sporočil v začetku avgusta. "Bog vam bo vsake toliko dal izziv in vam prepustil, da ga popravite. Ko so mi prvič diagnosticirali raka, sem se moral ustaviti, narediti premor in tega nisem želel deliti z nikomer. Niti z mojo družino ali sorodniki. Danes končno lahko povem, ker je moja vera vse močnejša," je optimistično zapisal 9. avgusta, a je bila bolezen premočna in dva meseca kasneje se je poslovil.