Umrl igralec, ki je z glasom oživel lik Salaciousa Crumba iz Vojne zvezd

Umrl je Mark Dodson , igralec, ki je s svojim glasom oživel številne znanstvenofantastične like. Med drugim je zvezdnik posodil glas Salaciousu Crumbu v filmu Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev , Ewoksu in Gremlinom .

Novico o smrti igralca, ki je umrl star 64 let, je sporočila njegova hči Ciara . "Z zlomljenim srcem sporočamo, da je Mark Dodson nenadoma umrl. Mark ni bil samo nadarjen igralec, ampak tudi spoštovan član skupnosti grozljivk. Naše misli in molitve so z njegovo družino, prijatelji in oboževalci v tem neverjetno težkem času," so zapisali organizatorji konvencije Horror Convention, kjer bi moral nastopiti.

Zvezdnik je bil v času smrti v hotelu v Indiani in je umrl v spanju. Kot je za TMZ še potrdila njegova hčerka, je doživel srčni zastoj. "Upamo, da si lahko vzamete trenutek svojega dneva in razmislite o veselju in smehu, ki ga je Mark prinesel na svet. Njegova zapuščina bo živela naprej skozi njegovo delo. Počivaj v miru, Mark. Spomnili se te bomo in pogrešali te bodo vsi, ki so te imeli veselje spoznati in izkusiti tvoj talent," je zaključila.