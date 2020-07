Umrl igralec, ki so mu morali zaradi zapletov s covidom-19 amputirati nogo

Nicku Corderu , broadwayskemu igralcu, so morali sredi aprila zaradi krvnega strdka, ki je nastal kot posledica zdravljenja koronavirusa, amputirati nogo . Nekaj dni kasneje so mu morali vstaviti srčni spodbujevalnik.

Amanda je svoje sledilce in Nickove oboževalce prek Instagrama sicer redno obveščala, o njegovem napredku ali težavah, ki so se pojavljale med bojem z boleznijo. Amanda je zapisala, da se je z boleznijo boril kar 95 dni.

A kot je sporočila igralčeva žena Amanda Kloots , je 41-letnik izgubil trimesečno bitko z novim koronavirusom. "Bog ima v nebesih zdaj novega angela," je zapisala Klootsova na svojem Instagramu v nedeljo ponoči: "Moj dragi mož je to jutro umrl. Obdan je bil z ljubeznijo, v družbi družine, ki mu je pela in molila zanj, da bi čim bolj spokojno zapustil ta svet."

Cordero je odraščal v Ontariu, kasneje pa se je preselil v New York. Leta 2014 je bil nominiran za nagrado tony (nagrade na področju dosežkov v gledališču). Igral je tudi manjše vloge v nekaterih televizijskih serijah, kot so Zakon in red ter Blue in Policijska družina.

Nick in Amanda sta se spoznala med izvajanjem predstave Bullets over Broadway. Poročila sta se leta 2017 in leta 2019 dobila sina Elvisa.