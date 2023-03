Umrl igralec Lance Reddick, znan po filmu John Wick

Umrl je igralec Lance Reddick, znan po vlogah v filmih John Wick, Angel je padel, Gost, Godzila proti Kongu in mnogih drugih v televizijskih serijah. Zvezdnik, ki se je trenutno pripravljal na izid novega filma, je umrl star 60 let. Novico o njegovi smrti so za TMZ potrdili s policijske uprave v Los Angelesu, kjer vzroka niso navedli, domnevajo pa, da ni šlo za kaznivo dejanje in da je umrl naravne smrti.

V 61. letu starosti je umrl Lance Reddick. Igralec je najbolj znan po svoji vlogi Charona v filmu John Wick, igral pa je tudi v filmih Angel je padel, Gost, Godzila proti Kongu in mnogih televizijskih serijah, kot so Skrivna naveza, Bosch, Oz in Na robu znanosti. Novico o njegovi smrti so za TMZ potrdili na policijski upravi v Los Angelesu. Vzrok smrti še ni znan, domnevajo pa, da ni šlo za kaznivo dejanje, ampak za smrt po naravni poti.

icon-expand Lance Reddick FOTO: Profimedia

Igralec je trenutno promoviral prihajajoči film, dogovorjen je bil za številne televizijske in radijske intervjuje. Le dan pred smrtjo je na svojem Instagramu delil objavo svojih štirih pasjih prijateljev. V opisu objave je napovedal novi del filma Jonh Wick 4. "Ni presenetljivo, da rad razvajam svoje pse," je še pripisal v objavi, pod katero so se po novici o njegovi smrti oglasili številni oboževalci in podporniki ter se od zvezdnika poslovili, svojcem pa izrekli sožalje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med tistimi, ki so se poklonili slavnemu igralcu, je tudi Ben Stiller. "Lance Reddick je bil čudovit in prepričljiv igralec. In lepa oseba. Delal je z mojo mamo Anne Meara v igri "Afterplay", kjer je igral Raziela, natakarja, angela smrti. Bil je izvrsten v vsem, kar je počel," je zapisal in dodal, da nič ni izgubljeno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke