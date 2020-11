Umrl je bosanski igralec Mustafa Nadarević

Prav tako je žalostno novico za portal 24Sata potrdila Nada Nadarević , igralčeva hči. V solzah je povedala, da očetove smrti ne bi rada komentirala in da ob tem prosi za razumevanje. Igralskemu velikanu so v začetku letošnjega leta diagnosticirali raka na pljučih. Pred nekaj dnevi je bil odpuščen iz bolnišnice in je za omenjeni portal povedal, da ne gre nikamor, saj se boji novega koronavirusa.

Mustafa se je rodil leta 1943 v Banjaluki. Živel in delal je po vsej nekdanji skupni državi in je bil eden najprepoznavnejših igralcev na tleh bivše Jugoslavije. Največji del življenja je sicer preživel v Zagrebu. Gledališko kariero je začel prav v Zagrebškem gledališču mladih, leta 1969 pa je postal član Drame Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu. Izrazit talent je pokazal že v prvih vlogah v domačih delih, njegova filmska kariera pa se je začela v 80. letih prejšnjega stoletja. Dokazal se je tudi v sodelovanju z režiserjem Emirjem Kusturico v filmu Otac na službenom putu. Igral je še v filmih Već viđeno, Glembajevi, Kuduz, Gluvi barut, Praznik u Sarajevu, Puška za uspavljivanje, Gori vrata in mnogih drugih. Mustafo smo lahko gledali tudi v filmu Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ki je leta 2002 dobil oskarja za najboljši tujejezični film.

Najbolj znan pa je Mustafa po vlogiIzeta Fazlinovića v seriji Nor, zmeden, normalen. Serijo je snemal vse do trenutka, ko mu je bolezen prekrižala načrte. Celotna ekipa, ki serijo ustvarja, je upala, da bodo nadaljevali, a se žal to ne bo zgodilo. Režiser Elmir Jukić je povedal, da brez Mustafe serije ne bodo nadaljevali. "Sploh nam ne pade na pamet, da bi serijo Nor, zmeden, normalen snemali brez Mustafe Nadarevića. O tem nismo nikoli razmišljali in tudi nikoli ne bomo," je za bosanski portal Avaz jeseni povedal scenarist serije Feđa Isović.