Umrl igralec Robert Carradine

Igralec Robert Carradine , najbolj znan po vlogah v filmih Maščevanje piflarjev (Revenge of the Nerds) in Lizzie McGuire , je v nedeljo umrl v starosti 71 let. "Po boju z bipolarno motnjo si je vzel življenje," je za Deadline povedal njegov brat in igralec Keith Carradine .

Pokojni je izhajal iz legendarne igralske družine, saj sta bila tako kot njegov brat Keith igralca tudi njegov brat David in oče John. "Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni oče, dedek, stric in brat Robert Carradine," je v izjavi za medije sporočila njegova družina in dodala: "V svetu, ki se zdi tako temačen, je bil Bobby vedno svetilnik svetlobe za vse okoli sebe. Žalostni smo zaradi izgube te čudovite duše in želimo priznati Bobbyjev pogumen boj proti skoraj dve desetletji trajajoči bitki z bipolarno motnjo. Upamo, da bo njegova pot osvetlila dogajanje in spodbudila k odpravljanju stigme, ki je povezana z duševnimi boleznimi. V tem trenutku prosimo za zasebnost, da bi lahko žalovali za to nepredstavljivo izgubo. Hvaležni smo za vaše razumevanje in sočutje."

Keith je dejal, da so bratu diagnosticirali duševno bolezen po smrti njunega sorojenca Davida, ki je leta 2009 preminil zaradi zadušitve. "To je bolezen, ki ga je premagala, in želim ga proslaviti zaradi njegovega boja z njo in proslaviti njegovo čudovito dušo. Bil je izjemno nadarjen in pogrešali ga bomo vsak dan," je dodal.