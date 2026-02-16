Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Umrl igralec Robert Duvall

Los Angeles, 16. 02. 2026 19.52 pred 44 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Robert Duvall

V 96. letu starosti je v nedeljo umrl ameriški igralec Robert Duvall, je s čustveno objavo sporočila njegova žena. Duvall je najbolj znan po vlogah v filmih, kot sta Boter in Apokalipsa zdaj, za svoje delo pa je prejel več nagrad, med njimi tudi oskarja.

V 96. letu starosti je v nedeljo umrl ameriški igralec Robert Duvall. "Včeraj smo se poslovili od mojega ljubljenega moža, dragega prijatelja in enega največjih igralcev našega časa. Bob je mirno umrl doma. Za svet je bil igralec, nagrajen z oskarjem, režiser, pripovedovalec zgodb. Zame je bil preprosto vse," je danes sporočila njegova žena Luciana Duvall. Dodala je, da je bila njegova strast do poklica enakovredna le njegovi "globoki ljubezni do likov, odličnih obrokov in družabnosti."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Robert Duvall se je rodil v San Diegu v Kaliforniji. Študiral je na kolidžu Principia v Illinoisu, med korejsko vojno pa je služil v ameriški vojski. Po odsluženem vojaškem roku se je preselil v New York, kjer je študiral igro pri slovitem Sanfordu Meisnerju, v razredu pa sta mu družbo med drugimi delala Dustin Hoffman in Gene Hackman. Da je lahko v mestu, ki nikoli ne spi, preživel, si je denar med drugim služil kot poštni uslužbenec.

Robert Duvall v filmu Boter
Robert Duvall v filmu Boter
FOTO: Profimedia

Kariero je začel na gledaliških odrih, širšo prepoznavnost pa mu je leta 1962 prinesla manjša, a pomembna vloga Arthurja "Booja" Radleyja v filmu Ne ubijaj slavca. Med sam vrh ga je nato leta 1972 izstrelila vloga v filmu Francisa Forda Coppole Boter, kjer je upodobil družinskega svetovalca družine Corleone. Za vlogo v filmu je prejel svojo prvo od skupno sedmih nominacij za oskarja, dve leti pozneje pa je oboževalce uspešnice s svojim likom navdušil tudi v nadaljevanju.

Robert Duvall in Timothy Bottoms v filmu Apokalipsa zdaj
Robert Duvall in Timothy Bottoms v filmu Apokalipsa zdaj
FOTO: Profimedia

Svojega prvega oskarja je prejel leta 1983 za vlogo propadlega pevca kantrija v filmu Nežno usmiljenje (Tender Mercies), v katerem je pesmi odpel kar sam. Nominacije za oskarja si je med drugim prislužil tudi za upodobitev strogega marinca v družinski drami Veliki Santini (The Great Santini) ter za vlogo podpolkovnika Kilgora v vietnamskem epu Apokalipsa zdaj. V slednjem je znova sodeloval z režiserjem Coppolo.

V tretjem delu uspešnice Boter ni nastopil: srž spora honorar

Pokojni zvezdnik pa nato leta 1990 ni nastopil v filmu Boter 3, saj se mu s slovitim režiserjem ni uspelo dogovoriti glede honorarja. Do spora naj bi prišlo zaradi različnih honorarjev. Zvezdnik filma Al Pacino naj bi prejel kar petkrat višje plačilo od zneska, ki so ga ponudili Duvallu, kar je označil za povsem nesprejemljivo. V intervjuju z Larryjem Kingom je dejal, da je šlo povsem za načelno odločitev. Velik pečat je pustil tudi s svojimi vlogami v filmih, kot sta M. A. S. H. (1970) in Orel je pristal (1976).

Robert Duvall smrt igralec Boter film

Mož Simone Biles razočaran nad izkušnjo v Milanu: Skoraj so me okradli

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534