Umrl igralec, znan po rap bitki z Eminemom v filmu 8 milj

Umrl je igralec Nashawn Breedlove . Zvezdnik, najbolj znan po vlogi Lotta v filmu 8 milj , kjer se je v rap bitki soočil z Eminemom , je umrl v nedeljo na svojem domu v New Jerseyju, star 46 let.

Novico o njegovi smrti je na Facebooku delila njegova mama Patricia . "Nashawnov odhod s tega sveta je v mojem življenju pustil veliko praznino, ki je besede ne morejo opisati. Ne morem opisati, koliko bolečine čutim. Ni bil le moj sin, bil je neverjeten človek, čigar značaj in moč sta navdihovala vse, ki so ga poznali," je zapisala, vzroka njegove smrti pa ni razkrila.

Od igralca, ki je sodeloval tudi pri komediji The Wash, kjer je nastopil na zvočnem posnetku, v katerem sta igrala raperja Dr. Dre in Snoop Dogg in pesmi Don't Talk Sh*t pod imenom Ox, se je na družbenih omrežjih poslovil raper Mickey Factz. "Počivaj v miru, eden redkih MC-jev, ki je premagal Eminema ... Lotto iz filma 8 milj. Prijatelji so ga ljubkovalno klicali OX. Pogrešali te bomo zaradi tvoje vztrajnosti in agresivnosti," je zapisal na Instagramu.