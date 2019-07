Umrl italijanski pisatelj Andrea Camilleri

Andrea Camilleri je bil rojen leta 1925 v Porto Empedoclu na Siciliji. Bil je pripovednik, pesnik, gledališki in televizijski režiser in scenarist. Sredi 90. let je povzročil pravi boom z nizom knjig o detektivu Montalbanu.

Camillerijeva dela so dostopna tudi slovenskim bralcem. Prva knjiga iz serije njegovih kriminalnih romanov, v katerih nastopa sicilijanski detektiv Montalban, z naslovom Oblika vode je leta 2007 izšla v prevodu Veronike Simoniti. Sledila so ji dela Lončeni pes, Tat malic, Glas violine in druge.

Na straneh Camillerijevih kriminalk ne manjka bistroumnih dialogov in pikantnih aluzij na italijansko politiko in kulturo, predvsem pa v njih zaživi prava Sicilija s svojim jezikom, vonjavami in okusi. Camillerijevi romani so izšli v več kot 30 jezikih.