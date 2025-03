Umrl je 22-letni luksemburški princ Frederik

Umrl je princ Frederik , najmlajši sin luksemburškega princa Roberta in princese Julie Nassauske . Star je bil 22 let. Frederik je umrl 1. marca zaradi redke genetske bolezni, sindroma izčrpavanja mitohondrijske DNK, ki postopoma izčrpava energijo in privede do odpovedi organov. Žalostno novico je sporočil njegov oče v iskrenem sporočilu, objavljenem na spletni strani organizacije, ki jo je ustanovil Frederik za pomoč pri iskanju zdravljenja in zdravila za to bolezen.

"Zelo težkega srca bi vas rad z ženo obvestil o smrti najinega sina," je svojo dolgo izjavo začel 56-letni Robert. Zapisal je, da se je Frederik 28. februarja, na dan redkih bolezni, poslovil od svojih najbližjih. "Našel je moč in pogum, da se je poslovil od vsakega od nas po vrsti – svojega brata Aleksandra, sestre Charlotte, mene, njegovih treh bratrancev, Charlyja, Louisa in Donalda, njegovega svaka Mansourja in tete Charlotte ter strica Marka. Vse, kar mu je ležalo na srcu, je že povedal svoji izjemni materi, ki ga v 15 letih ni zapustila niti za trenutek," je Robert nadaljeval o 58-letni ženi Julie.

Po besedah Roberta se je princ Frederik poslovil na različne načine, z lepimi, modrimi in poučnimi besedami. "Tudi v zadnjih trenutkih sta ga njegov humor in brezmejno sočutje prisilila, da nas je zapustil še zadnjič v smehu, da bi nas vse razveselil," je nadaljeval žalostni oče.

Princ Robert je nato razkril, da ga je pred smrtjo sin vprašal, ali je ponosen nanj. "Več dni je komaj govoril, zato je bila jasnost teh besed prav tako presenetljiva, kot je bila teža trenutka globoka. Odgovor je bil zelo lahek in slišal ga je že tolikokrat, toda v tem času je potreboval zagotovilo, da je v svojem kratkem in lepem življenju prispeval vse, kar je lahko, in da lahko zdaj končno gre naprej," je dejal Robert. Frederik se je z boleznijo rodil, čeprav njegova družina tega takrat ni vedela. Pozneje so mu postavili diagnozo pri 14 letih. "Ko so se njegovi simptomi bolj jasno kazali in ko je napredovanje njegove bolezni postalo bolj akutno," je zapisal luksemburški princ.