Umrl je 66-letni Peter Scolari, zvezdnik serije Punce

Po dveletni bitki z rakom je umrl ameriški igralec Peter Scolari, ki je v seriji Bosom Buddies zaslovel ob Tomu Hanksu. Star je bil 66 let, slovenski gledalci pa ga poznamo predvsem iz serije Punce. Od njega so se na družbenih omrežjih poslovili tudi številni kolegi.

icon-expand Peter Scolari je izgubil bitko z rakom. FOTO: AP

Žalostno novico o igralčevi smrti je za Deadline potrdila Scolarijeva tiskovna predstavnica Ellen Lubin Sanitsky. Za njim žalujejo žena Tracy Shayne ter otroci Nicholas, Joseph, Keaton in Cali. Peter Scolari je svoj pečat pustil tako na filmskem platnu kot na televiziji. Zaigral je v situacijski seriji Newhart, v nanizanki Murphy Brown, v drami The Good Fight in nastopil ob boku Toma Hanksa v seriji Bosom Buddies. Igralca Hnks in Scolari sta po poročanju portala CNN tudi po snemanju ostala dobra prijatelja, saj je Hanks celo povedal zdravico na Scolarijevi poroki. "Ne vem, kaj sem naredil v življenju, da sem si zaslužil tako naklonjenost," je Scolari v intervjuju zaupal voditeljici Oprah Winfrey. Leta 2016 je za upodobitev Tada Horvatha, očeta glavne junakinje v seriji Punce (Girls), prejel prestižno televizijsko nagrado emmy. Nastopil je tudi v priredbi klasike Honey, I Shrunk the Kids, v seriji Gotham in upodobil Petra Madoffa v miniseriji Madoff. Na broadwayskih deskah je nastopil v muzikalih Lak za lase, Sly Fox, Wicked, Magic/Bird in Lucky Guy.

Novica o njegovi smrti je razžalostila tudi njegove oboževalce in tudi številne kolege, ki se od svojega ljubljenega igralca poslavljajo na družbenih omrežjih. "Peter Scolari, ki je umrl danes, je bil eden najbolj duhovitih – prikrito smešnih – igralcev, s katerimi sem kdaj delal. Vedno je še tako preprostim scenam znal dodati zanimivo noto in nepričakovane premore, ki so jih dvignili na novo raven. Poskušal bom zbrati več misli. Bil je preprosto čudovit," se je na Twitterju oglasil Robert King, scenarist drame Evil, v kateri je Scolari igral duhovnika. Nato je še dodal, da je bil Scolari "marljiv delavec, pozoren igralec in vedno dobra družba na snemanju."

"Žalostno je videti novico, da je Peter Scolari izgubil boj z rakom," je na Twitterju zapisal igralec Harvey Fierstein. "Na planetu ni bilo prijaznejšega človeka. Nekaj časa sva skupaj nastopala v Laku za lase in vedno je bil poln radosti. Zbogom, dragi Peter."

