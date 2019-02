Umrl je Albert Finney, igralska legenda

Priznani britanski igralecAlbert Finney je posnel filme, kot so Tom Jones, Umor na Orient Expressu, Garderober, Night Must Fall, Two for the Road, Under the Volcano, Erin Brockovich, Millerjevo križišče, Preprodajalci, The Entertainer, Saturday Night and Sunday Morning, Charlie Bubbles (režiserski prvenec), The Duellists, Scrooge, Shoot the Moon, Gumshoe, Annie, Orphans, Velika riba, The Browning Version, The Run in the Country, Rich in Love, Corpse Bride, Amazing Grace ...

Veliko uspehov je požel tudi na malih zaslonih – The Gathering Storm, A Rather English Marriage, Karaoke, Cold Lazarus, The Green Man, The Biko Inquest (njegov drugi režijski poskus), Papež Janez Pavel II, The Image ...

V svoji karieri je bil za oskarja nominiran petkrat (za Toma Jonesa, Umor na Orient Expressu, Garderoberja, Pod vulkanom in Erin Brockovich). Za igro v filmih Scrooge, The Gathering Storm in Tom Jones je prejel zlati globus. Igralec je debitiral v manjši vlogi ob bokuLaurenca Olivierja v The Entertainer. Ogromno je nastopal tudi v gledališču.