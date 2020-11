Umrl je Alex Trebek, legendarni ameriški televizijski voditelj kviza Jeopardy!

V 81. letu starosti je po dolgotrajnem boju z rakom trebušne slinavke umrl eden najbolj priljubljenih ameriških televizijskih voditeljev, Alex Trebek. Kviz Jeopardy!, po katerem je bil najbolj znan, je vodil od leta 1984 in v tem času gostil več kot 8000 epizod.

"Ekipa kviza Jeopardy! z žalostjo sporoča, da je Alex Trebek umrl na svojem domu, obkrožen z družino in prijatelji," so producenti kviza zapisali o smrti njihovega voditelja Alexa Trebeka, ki je po več kot letu in pol izgubil bitko z rakom trebušne slinavke, in dodali: "Hvala, Alex."

icon-expand Alex Trebek FOTO: Profimedia

Igralec in televizijski obraz je marca 2019 javnosti sporočil, da so mu diagnosticirali raka trebušne slinavke in da je ta v četrtem stadiju. Takrat je sporočil, da se bori naprej, ter dodal, da bo svoje oboževalce redno obveščal o svojem poteku zdravljenja. Obljubil je tudi, da bo še naprej gostil šov in ga bolezen ne bo ustavila pri opravljanju dela, ki ga ima tako zelo rad. Dodal je, da bo vztrajal, kolikor dolgo bo le lahko. Čez čas je namignil tudi, da se bo verjetno moral sprijazniti z mislijo, da zdravljenje ne bo uspešno. O tem se je razpisal tudi v svoji avtobiografiji The answer is… Reflections on my life."Držal se bom trenutnih navodil in potem je to to. Če to ne bo delovalo, bom verjetno prenehal z zdravljenjem. Kakovost življenja je zame pomemben dejavnik pri sprejemanju odločitev."

icon-expand Kviz Jeopardy! je Alex vodil od leta 1984. FOTO: Profimedia

Letos julija je svoje oboževalce pomiril, češ da je zgoraj navedeni citat iz knjige napisan, preden je začel z zdravljenjem, ki ga je prejemal v zadnjih mesecih."Takrat sem preživljal zelo težke trenutke. Moje trenutne številke so zelo dobre, ampak bomo morali biti z novim imunoterapevtskim programom precej potrpežljivi. A če ta terapija ne bi obrodila sadov, bi se vrnil na prejšnjo kemoterapijo. Nikakor ne bi prenehal z zdravljenjem." Več kot 8000 epizod v 36 letih Alex je kviz Jeopardy! vodil vse od leta 1984 in v tem času gostil več kot 8000 epizod. Kviz je bil ena najbolj priljubljenih televizijskih vsebin v Združenih državah Amerike in tudi Alex je večkrat poudaril, kako zelo rad ima svojo službo. Snemanje šova so ustavili spomladi, ko je epidemija koronavirusa dosegla tudi ZDA. Alex je bil sicer eden najglasnejših članov oddaje, ki si je želel, da bi se kviz vrnil na male zaslone, a le pod pogojem, da bi lahko zagotovili upoštevanje ukrepov. Medijski predstavnik Jeopardyja je povedal, da zaenkrat še ne bodo razglasili, kdo bo novi voditelj kviza. "To je ogromna izguba za osebje kviza Jeopardy! in za milijone njegovih oboževalcev,"je povedal izvršni producent oddaje in dodal:"Alex je bil legenda v tej panogi in imeli smo srečo, da smo ga lahko kar 36 let spremljali iz dneva v dan. V zadnjem letu in pol je bil pravi heroj in v veliko čast mi je, da sem lahko delal z njim. Njegova vera v pomembnost oddaje in njegova pripravljenost, da jo postavi na najvišjo možno raven, sta bili navdihujoči. Njegova nenehna želja po novem znanju, njegova prijaznost in profesionalnost bodo z nami za vedno."

icon-expand Oboževalci na Alexovi zvezdi na Pločniku slavnih v slovo puščajo sporočila in cvetje. FOTO: Profimedia

Slovo zvezdnikov: 'Zbogom, legenda' Med zvezdniki, ki so oboževaliJeopardy! in s tem tudi Alexa, so tudi Ryan Reynolds, John Legend, Ellen DeGeneres, Viola Davis, radijski voditelj Ryan Seacrest in igralec Josh Gad. "Kot otrok sem bil obseden z Jeopardyjem. Oboževal in spoštoval sem Alexa Trebeka, odkar pomnim. Kakšna ikonična kariera. Počivaj v miru, Alex," je na Twitter zapisal John Legend, Ryan Reynolds pa se je od voditelja poslovil z besedami: "Alex je bil tako prijazen, da je kljub svoji bolezni nastopil v našem filmu Free Guy. Bil je prijazen in zabaven, bil je radoveden, odločen, radodaren, pomirjajoč in seveda kanadski (tako Ryan kot Alex sta rojena v Kanadi, op. a.). Radi te imamo, Alex, in vedno te bomo imeli radi." Igralec Josh Gad se je od Alexa prav tako poslovil na Twitterju, pod zapisom "Zbogom, legenda" pa je dodal še fotografijo s pokojnikom. Ryan Seacrest, radijski in televizijski voditelj zabavnih vsebin, pa je zapisal, da je bil Alex za celotne Združene države kot družinski član. "Spomnim se, da sem ga šel gledat v živo, kako snema kviz, še preden sem začel svojo televizijsko kariero. Bil je velik vplivnež in bil je edinstven. Počivaj v miru, Alex."