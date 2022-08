Umrl je Carlo Bonomi, glas risanega Pinga

Bonomi je postal tudi sestavni del 'zvočne sledi' domačega mesta, saj je posnel kar nekaj obvestil o glavni postaji in postaji Santa Maria Novella v Firencah, uporabljali pa so jih vse do leta 2008. Na družbenem omrežju Twitter so se mu poklonili tudi številni ljubitelji risank ter njihovi ustvarjalci, med njimi tudi Travis Bickerstaff, ki je zapisal, da bo 'noot noot' živel naprej: "Če se sprašujete, ali je to konec za Pinga, ni. Ostali igralci, ki so posodili glas franšizi Pingu, so ohranjali Bonomijevo dediščino, saj je bil prav on tisti, ki si je izmislil pingvinščino za potrebe serije."