Umrl je Chris Peluso, znan po vlogi Skyja v muzikalu Mamma Mia!

V 41. letu starosti je umrl igralec Chris Peluso, ki je zaslovel z vlogo v muzikalu Mamma Mia! in Wicked. Brodwayski igralec je lani zaradi zdravstvenih težav opustil igralstvo in začel z zdravljenjem shizoafektivne motnje. Novico o njegovi smrti je potrdila njegova družina, poklon svojemu nekdanjemu članu in besede v spomin pa so na družbenih omrežjih objavili tudi člani glasbenega gledališča v Michiganu, v katerem je deloval.

Umrl je igralec in pevec Chris Peluso. Najbolj znan je bil po svoji vlogi Skyja v muzikalu Mamma Mia! in Fiyera v Wicked. Zvezdnik je umrl star 40 let, novico o njegovi smrti pa je potrdila njegova družina. Zapustil je ženo Jessico Gomes, s katero se je poročil leta 2018, in njuna dva otroka, hčerko Ario Li in sina Caia Liana.

Chris Peluso je umrl star 40 let.

Igralec je imel zdravstvene težave, lani pa je zaradi zdravljenja shizoafektivne motnje opustil igralstvo. Pri spopadanju z boleznijo so mu poleg družine pomagali tudi stanovski kolegi, ki so s pomočjo platforme GoFundMe zbirali denar za njegovo zdravljenje. Zbrali so okoli 25.000 evrov, kar je igralcu pomagalo, saj je večkrat dejal, da je zdaj stabilen in da mu gre dobro. Upal je, da se bo lahko čim prej spet vrnil na gledališke odre, a je bila bolezen očitno močnejša.

