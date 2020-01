Umrl je Christopher Tolkien, sin priznanega pisatelja J. R. R. Tolkiena

"Brez njegovega desetletja dolgega dela bi bil Srednji svet mnogo skromnejši. Dal nam je zemljevide, ki krasijo Gospodarja prstanov in Silmarillion, omogočil nam je vpogled v nastajanje in razvoj zgodb, verjetno najpomembnejše delo pa je v bistvu izdal najprej – prav on je iz nepregledne množice različic zgodb o prvi dobi Srednjega sveta sestavil Silmarillion," je na Facebooku ob smrtiChristopherja Tolkiena, sina in skrbnika literarne zapuščine pisatelja Johna Ronalda Reuela Tolkiena, zapisalo slovensko društvo Gil-galad.

Christopher se je rodil v Leedsu, v Združenem kraljestvu, 21. novembra 1924. Otroštvo je preživel v Oxfordu, med drugo svetovno vojno se je pridružil RAF in služil kot pilot v Južni Afriki. Po vojni je doštudiral in postal profesor stare, srednje angleščine in stare islandščine na oxfordski univerzi. Po očetovi smrti leta 1973 je prevzel skrbništvo nad literarno zapuščino, vodil Tolkien Estate ter urejal in izdajal očetovo neizdano gradivo. Silmarillion je izšel leta 1977, sledila je dolga vrsta del – Unfinished Tales, History of Middle-Earth 1–12, Húrinova otroka, Beren and Lúthien, zadnje izdano delo pa je Padec Gondolina leta 2018, so še zapisali.