Umrl je Chuck Norris . Da je sloviti mojster borilnih veščin in priljubljeni igralec preminil, je s čustveno objavo sporočila njegova družina. "S težkim srcem naša družina sporoča, da je včeraj zjutraj nenadoma umrl naš ljubljeni Chuck Norris. Čeprav bi radi okoliščine ohranili zase, vedite, da je bil obkrožen s svojo družino in da je odšel v miru," so zapisali in med drugim dodali: "Čeprav so naša srca strta, smo globoko hvaležni za življenje, ki ga je živel, in za vse nepozabne trenutke, ki smo jih lahko delili z njim."

Včeraj je v javnosti odjeknila novica, da je bil zvezdnik hospitaliziran. Viri blizu njega so sicer za TMZ trdili, da naj bi bil Norris dobre volje in da naj bi se še dan pred nujno zdravstveno situacijo dobro počutil in pridno treniral.

Da je bil še do nedavnega dobrega zdravja, je pred dnevi potrdil tudi sam, ko je 10. marca na svoj 86. rojstni dan z videoposnetkom presenetil svoje oboževalce. "Ne staram se. Izboljšujem se," je dejal in videoposnetku pripisal: "Hvaležen sem za še eno leto, dobro zdravje in priložnost, da še naprej počnem to, kar imam rad." Pozabil pa ni niti na svoje oboževalce, ki so mu ob strani stali desetletja. "Vaša podpora skozi leta mi je pomenila več, kot si boste kdajkoli predstavljali," je tedaj zatrdil.

Rojen kot Carlos Ray Norris leta 1940 v Oklahomi, se je že kot najstnik pridružil ameriškim letalskim silam. Med služenjem državi je v Južni Koreji začel trenirati borilne veščine. Kasneje je osvojil črni pas in v šestdesetih letih zmagoval na karate prvenstvih. Njegov preboj na filmska platna se je zgodil po srečanju z zvezdnikom borilnih filmov Bruce Leejem, s katerim se je kasneje pomeril v filmu Na zmajevi poti iz leta 1972. Nazadnje je nastopil v filmu Agent Recon, ki je izšel leta 2024. Sloves ikone pa si je nedvomno prislužil z vlogo v televizijski seriji Teksaški mož postave, ki sta jo ustvarila Leslie Greif in Paul Haggis.

Tekom življenja se je razveselil rojstva petih otrok. Z nekdanjo ženo, pokojno Dianne Holechek, sinova Mika in Erica, z ženo Geno Norris, s katero sta bila poročena od leta 1998 in vse do njegove smrti, pa dvojčka Dakoto in Danilee. V zgodnjih šestdesetih letih se mu je rodila tudi hči Dina, ki je bila sad kratkotrajne afere.