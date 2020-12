Umrl je Chuck Yeager, prvi človek, ki je prebil zvočni zid

Chuck Yeager je kot prvi uradno prebil zvočni zid oktobra 1947 z eksperimentalnim letalom X-1. Zvočni zid so neuradno prebili že med drugo svetovno vojno, a so morala letala takrat leteti v strmem spuščajočem letu, da so dosegla veliko hitrost. Pri tem so imeli piloti hude težave, saj se letala, ki so prilagojena podzvočnemu letenju, vedejo "nenavadno", ko se približujejo zvočnemu zidu. Yeager je bil tako prvi, ki mu je to uspelo v horizontalnem letu z lastnim pogonom, z letalom, ki je bilo aerodinamično prilagojeno ravno za preboj zvočnega zidu.

Življenje, ki ga je vodil pogum

Yeager se je rodil in odraščal v Zahodni Virginiji, letalstvo pa je vzljubil med drugo svetovno vojno. Že od začetka je imel željo, da bi se pridružil letalskim silam, a ni imel potrebne izobrazbe ali "porekla." Njegovi nadrejeni so spoznali, da ima Yeager nenavadno oster vid, zato so ga le poslali v letalsko šolo ameriških zračnih sil.

Leta 1943 je postal pilot, hitro pa je dobil sloves pilota, ki rad prebija meje, saj je že na začetku kariere pogosto dobil prepovedi letenja. Eden takšnih prvih incidentov se je zgodil že prvo leto, ko je na trenažnem letu oplazil drevo in se vrnil na letališče. Leta 1943 je v roke dobil letalo P-51 Mustang, uspešno sestrelil sovražnikovo letalo, nato pa je bil nad Francijo sestreljen tudi sam. Da bi se izognil nemškim vojakom, je s pomočjo francoskih uporniških skupin prebegnil v Španijo. V vmesnem času jim je pomagal sestavljati bombe in koordinirati nekatere napade, a se sam nikoli ni udeležil bojev.