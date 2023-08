Družina Sandre Bullock je sporočila, da je umrl njen dolgoletni partner Bryan Randall. 57-letnik se je v zasebnosti že tri leta boril z ALS oz. amiotrofično lateralno sklerozo. Par se je spoznal leta 2015, ko je fotograf za rojstni dan fotografiral igralkinega sina. Leto pozneje zveze nista več skrivala, ko sta se skupaj udeležila poroke Jennifer Aniston in Justina Therouxa.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je 5. avgusta umrl Bryan Randall, ki se je tri leta boril z ALS. Bryan se je zgodaj odločil, da bo njegovo potovanje z ALS ostalo zasebno, in tisti, ki smo skrbeli zanj, smo se po svojih najboljših močeh trudili spoštovati njegovo prošnjo," je v izjavi zapisala družina Sandre Bullock, ki je bila Bryanova partnerka od leta 2015.

icon-expand Umrl je dolgoletni partner Sandre Bullock Bryan Randall. FOTO: Profimedia

"Neizmerno smo hvaležni neutrudnim zdravnikom, ki so skupaj z nami krmarili po pokrajini te bolezni, in osupljivim medicinskim sestram, ki so postale naše sostanovalke, pri čemer so pogosto žrtvovale svoje družine, da bi bile z našo," so še zapisali v izjavi in zaprosili za spoštovanje zasebnosti, da se v miru poslovijo od 57-letnega fotografa. Izjavo so podpisali z 'Njegova ljubeča družina'.

icon-expand Sandra Bullock in Bryan Randall FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki ima 13-letnega sina Louisa in 10-letno hči Lailo, je decembra 2021 v oddaji Red Table Talk spregovorila o možnosti poroke. "Našla sem ljubezen svojega življenja. Imava dva čudovita otroka – tri otroke, Randallovo starejšo hči. To je najboljša stvar," je dejala in dodala: "Ne trdim, da morate narediti tako kot jaz, a ne potrebujem papirja, da sem predana mati in partnerka. Ni mi treba govoriti, da moram biti prisotna tudi v težkih časih in prevetriti nevihto z dobrim človekom."