Umrl je eden od ustanovnih članov Novih fosilov

V 83. letu starosti je po kratki in hudi bolezni umrl Marinko Colnago , basist in eden od ustanoviteljev legendarnih Novih fosilov . Žalostno vest so na družbenem omrežju z ganljivim zapisom sporočili člani zasedbe. "Dragi naši, z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš dobri duh Fosilov, naš dragi Marinko. Neskončno ga bomo pogrešali. Marinko, za vedno si v naših srcih," so zapisali v objavi. Žalostna novica je močno prizadela njihove zveste oboževalce ter glasbene kolege. "Počivaj v miru, dobri duh mojega otroštva, hvala mu za vse, za ves smeh," se je glasil eden izmed komentarjev.

Prvo zasedbo, ki sta jo leta 1969 ustanovila Colnago in bobnar Slobodan Momčilović so sestavljali samo moški, leta 1976 pa se jim je pridružila pevka Đurđica Miličević (kasneje Barlović). Nato sta se skupini pridružila še klaviaturist in skladatelj Rajko Dujmić ter kitarist Vladimir Kočiš Zec, ki se je od svojega pokojnega prijatelja poslovil na družbenem omrežju. "Dragi Marinko, od leta 1977 sva skupaj delila slabo in dobro. V mojem življenju si pustil neizbrisen pečat. Hvala, prijatelj," je zapisal.

Leta 1983 je Đurđico zamenjala Sanja Doležal, ki nam je pred leti obudila spomine na njihov prvi skupni koncert v Sloveniji. "Leta 1983 je bil naš prvi koncert v Mariboru. Takrat sem bila tako v strahu, tečna in kaotična, zunaj pa je bila polna dvorana. Vse pesmi smo predhodno vadili in vadili, a mi je vseeno v trenutku nastopa padel mrak pred oči. Fanta sta igrala 'Plava košulja', jaz pa pela 'Šuti moj dječače plavi'. Fanta sta bila super profesionalna, zato smo se samo spogledali in nadaljevali z igranjem. Prebila sem led, totalno brez izkušenj kot pevka in mlada oseba. Potrebovala sem par let, da sem se res sprostila," je povedala. Novim fosilom se je takrat pridružil tudi Nenad Šarić, ki je skupini prinesel nov zagon.

Z delovanjem so prenehali leta 1991, a ljubezen do glasbe je bila tako močna, da so se Colnago, Kočiš Zec in Sanja Doležal 14 let kasneje ponovno združili in od takrat skupaj velikokrat nastopili.

Njihovo kariero so zaznamovale uspešnice, kot so Za dobra stara vremena, Najdraže moje, Šuti moj dječače plavi, Milena Generacijo, Košulja plava, Da te ne volim, Diridonda, Reci mi tiho, tiho in druge. Skupina je imela lanskega novembra poslovilni koncert v Areni Zagreb.