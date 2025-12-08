Umrl je fotograf Martin Parr, znan po dokumentarni fotografiji

Fotografije Parra, rojenega leta 1952 v britanskem Epsomu, prikazujejo vsakdanje življenje z jedkim humorjem. V Bristolu so leta 2014 ustanovili Fundacijo Martina Parra, katere arhiv in zbirka danes sodita med najpomembnejše v britanski fotografiji.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij je fundacija sporočila, da bodo še naprej ohranjali in širili njegovo fotografsko zapuščino. Vzroka smrti niso navedli, je pa Parr v preteklosti sporočil, da so mu zdravniki diagnosticirali krvnega raka.

Kljub temu da je Parr v svoji večdesetletni karieri potoval po vsem svetu ter fotografiral življenje v Severni Koreji, Albaniji, Rusiji in na Japonskem, je bil najbolj znan po svojih neolepšanih upodobitvah Velike Britanije, še piše francoska tiskovna agencija AFP.

Do 22. februarja prihodnje leto so v nürnberškem Novem muzeju na ogled njegove fotografske knjige. Pod naslovom Grand hotel Parr se razstava v sodelovanju z The PhotoBookMuseum iz Kölna posveča delu umetnika, ki je upodobil absurdnosti globalne potrošniške in popkulture.