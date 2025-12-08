Umrl je fotograf Martin Parr, znan po dokumentarni fotografiji

Fotografije Parra, rojenega leta 1952 v britanskem Epsomu, prikazujejo vsakdanje življenje z jedkim humorjem. V Bristolu so leta 2014 ustanovili Fundacijo Martina Parra, katere arhiv in zbirka danes sodita med najpomembnejše v britanski fotografiji.
Po poročanju tujih tiskovnih agencij je fundacija sporočila, da bodo še naprej ohranjali in širili njegovo fotografsko zapuščino. Vzroka smrti niso navedli, je pa Parr v preteklosti sporočil, da so mu zdravniki diagnosticirali krvnega raka.
Kljub temu da je Parr v svoji večdesetletni karieri potoval po vsem svetu ter fotografiral življenje v Severni Koreji, Albaniji, Rusiji in na Japonskem, je bil najbolj znan po svojih neolepšanih upodobitvah Velike Britanije, še piše francoska tiskovna agencija AFP.
Do 22. februarja prihodnje leto so v nürnberškem Novem muzeju na ogled njegove fotografske knjige. Pod naslovom Grand hotel Parr se razstava v sodelovanju z The PhotoBookMuseum iz Kölna posveča delu umetnika, ki je upodobil absurdnosti globalne potrošniške in popkulture.
Po navedbah organizatorjev je Grand hotel Parr prva razstava, ki Parrovo delo predstavlja izključno na podlagi njegovih fotografskih knjig. V številnih fotoknjigah Parr od 80. let prejšnjega stoletja s humorjem in kritičnim pogledom dokumentira svet med razkošjem in kičem, hitro prehrano in visoko modo.
Za zasluge na področju fotografije so mu leta 2021 ob rojstnem dnevu kraljice Elizabete II. podelili naziv poveljnika reda Britanskega imperija.
