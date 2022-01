Umrl je francoski modni oblikovalec Thierry Mugler

Mugler se je rodil leta 1948 in že zgodaj izrazil željo po kreiranju lastnih oblačil. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je v Parizu odprl svoj prvi butik. "Nisem bil prepričan, kaj si želim početi, a nekako se mi je uspelo uveljaviti v modnem svetu, Pariz me je sprejel takoj, ko sem pokazal svoje prve skice," je povedal v nedavnem intervjuju za Women's Wear Dailey . Znan je postal predvsem po svojih modelih z globokimi izrezi in zoženim pasom.

Bil je tudi priljubljen oblikovalec zvezdnikov, saj so po njegovih kreacijah posegali David Bowie, George Michael, Sharon Stone in Rihanna. Z Bowiejem sta bila tako tesno povezana, da mu je skreiral poročno obleko za poroko z Iman. Pravice do svojega imena je leta 1997 prodal kozmetičnemu podjetju Clarins, nekaj let po tem, ko je z blagovno znamko lansiral svoj parfum Angel.

V novem tisočletju se je nekoliko umaknil iz mode in je raje ustvarjal unikatne modne kose za Lady Gaga in dovršene kostume za Beyonce. Njegov agent je povedal, da je prav v tem tednu nameraval sporočiti nove projekte in nova sodelovanja. Modnemu oblikovalcu so se že poklonili številni ljudje iz sveta mode in njegovi znani prijatelji ter oboževalci.