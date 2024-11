Umrl je francoski skladatelj in pevec Charles Dumont

V starosti 95 let je umrl skladatelj in pevec Charles Dumont . Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je Dumonta označila za "veliko osebnost francoskega šansona" . Dumont je bil po izobrazbi trobentač, svojo kariero pa je preoblikoval na prelomu v 60. leta, ko je Edith Piaf, potem ko ga je večkrat zavrnila, prepričal, da izvede eno od njegovih skladb.

"Pojavili smo se pri njej doma in spustila nas je noter," je pred leti za AFP povedal Dumont o dnevu leta 1960, ko mu je uspelo srečati pevko skupaj s svojim piscem besedil Michelom Vaucaireom."Skladbo sem zaigral na klavirju in... postala sva nerazdružljiva," je dejal in dodal, da je pesem, ki jo je napisal leta 1956 pri svojih 27 letih, oživela kariero Piaf, ki je bila takrat po njegovih besedah v zatonu. Non, je ne regrette rien je od takrat postala nepozabna klasika Piaf, ki je umrla leta 1963.

"Mati me je rodila, a Edith Piaf me je privedla v svet," je povedal v intervjuju za AFP leta 2015. "Brez nje ne bi nikoli naredil vsega, kar sem naredil, ne kot skladatelj ne kot pevec," je dodal. Zanj je to srečanje pomenilo začetek plodnega sodelovanja s Piaf, za katero je ustvaril več kot 30 pesmi.