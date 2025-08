Umrl je gledališki ustvarjalec Robert Wilson

Wilson je sodeloval s številnimi umetniki, med njimi so Heiner Müller, Allen Ginsberg, Tom Waits, Marina Abramović in Herbert Grönemeyer. Njegovi zaščitni znaki so bili minimalizem, govorica telesa, ki jo je navdihnil azijski gledališki slog, in svetlobni učinki, ki so ustvarjali sanjske svetove, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.