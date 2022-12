Umrl je igralec in nekdanji športnik Brad William Henke

Družina igralca in nekdanjega športnika Brada Williama Henkeja je za portal Deadline potrdila, da je zvezdnik pred dnevi umrl v spanju, vzroka pa niso razkrili. Henke je zaigral v seriji Oranžna je nova črna , za svojo igro pa je prejel nagrado The Screen Actors Guild Award.

Henke je bil rojen v Nebraski, odraščal pa je v zvezni državi Kolorado. Kot študent se je preselil v Arizono, kjer je postal kapetan univerzitetne nogometne ekipe in študiral novinarstvo. Pozneje se je pridružil ekipi Denver Broncos, z njimi pa nastopil tudi na Super Bowlu XXIV, ko so zaigrali proti moštvu San Francisco 49ers. Leta 1994 se je zaradi poškodb športno upokojil.

Po koncu športne kariere se je usmeril v igralstvo, zaigral pa je v filmih Space Jam, Gone in 60 Seconds, Rad mora imeti pse, World Trade Center, Hollywoodland, Varna hiša, Ognjeni obroč, Pee-wee's Big Holiday in Razcepljen. Nastopil je tudi v serijah Bolnišnica upanja, Nash Bridges, Urgenca, Dexter, Izgubljeni otok, Zločinski um, Brez sramu, Pisarna, Castle in MacGyver.

Leta 2017 je prejel nagrado Screen Actors Guild Award za najbolj izstopajočega igralca v komični seriji za lik policista Desija Piscatella v seriji Oranžna je nova črna. Leta 2001 se je poročil z igralko Katelin Chesna, s katero sta sodelovala v eni izmed serij, njun zakon pa se je končal leta 2008. Pozneje se je znova poročil in z zakonom dobil še pastorko in pastorka.