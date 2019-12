Umrl je igralec iz filma V vročici noči

Danny Aiello je leta 1989 zaigral v filmu V vročici noči (Do the Right Thing).

Danny Aiello je umrl v četrtek zvečer v zdravstveni ustanovi v New Jerseyju, poroča TMZ. Zdravil naj bi se zaradi nenadne bolezni, poleg tega pa je utrpel okužbo, povezano z njegovim zdravljenjem.

Igralec je leta 1973 prodrl v Hollywood z vlogo v bejzbolskem filmuBang the Drum Slowly, v katerem je glavno vlogo odigralRobert De Niro. Kmalu zatem je igral Tonyja Rosatoja v filmu Boter 2 (The Godfather: Part II.), v katerem je izrekel znameniti stavek: "Michael Corleone vas pozdravlja!"

Za vlogo v klasiki V vročici noči (Do the Right Thing,iz leta leta 1989), režiserjaSpika Leeja, je prejel tudi nominacijo za oskarja, in sicer za najboljšega stranskega igralca. V filmu je igral vlogo Salvatoreja 'Sala' Fragioneja, lastnika picerije v Brooklynu. Znan je tudi po vlogah v filmih Mesečnica (Moonstruck), Hudson Hawk in Jacob's Ladder.

Nastopal je tudi v številnih Broadwayskih predstavah, kot so Gemini, The Floating Light Bulb in The House of Blue Leaves. Igral je tudi v televizijskih serijah, Lady BlueinThe Last Don.

"Veste, v tem poslu sem bil samo 17 let," je Aiello povedal za People leta 1990. "Za igralce to sploh ni dolgo. Vse se dogaja tako prekleto hitro. To je tako kot čudovite sanje, ki se nikoli ne končajo. "

Za seboj je pustil ženo Sandy Cohen, s katero sta se poročila leta 1955 in tri otroke. Njegov sinDanny Aiello III je leta 2010 umrl za rakom.