Tuja scena

Umrl je igralec James Van Der Beek

Los Angeles, 11. 02. 2026 20.46

Avtor:
E.K.
James Van Der Beek

Umrl je igralec James Van Der Beek. Da je zvezdnik v 49. letu starosti izgubil bitko z rakom, je z objavo na družbenem omrežju sporočila njegova žena Kimberly Van Der Beek. "Za zdaj vas prosimo za spoštovanje naše zasebnosti, medtem ko žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem," je med drugim zapisala 44-letnica, ki ima s pokojnim šest otrok.

Umrl je igralec James Van Der Beek. Zvezdnik, najbolj znan po vlogi v seriji Simpatije (Dawson's Creek), je umrl po boju z rakom debelega črevesa in danke. Žalostno vest je z objavo na Instagramu sporočila njegova žena, Kimberly Van Der Beek.

James Van Der Beek
James Van Der Beek
FOTO: Profimedia

"Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno zaspal," je zapisala Kimberly in dodala: "Svoje zadnje dni je preživel prežet s pogumom, vero in dostojanstvom. Veliko je še za povedati o njegovih željah, njegovi ljubezni do človeštva in svetosti časa. Ti dnevi bodo še prišli. Za zdaj vas prosimo za spoštovanje naše zasebnosti, medtem ko žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Van Der Beeku so zahrbtno bolezen odkrili v drugi polovici leta 2023, o njej pa je javno spregovoril šele novembra 2024 in tedaj dejal, da se osredotoča na svoje zdravje in družino. "Imam kolorektalnega raka. S to diagnozo se zasebno spopadam in s podporo svoje neverjetne družine sprejemam ukrepe za njeno rešitev. Obstaja razlog za optimizem in počutim se dobro," je tedaj povedal po poročanju revije People.

Simpatije
Simpatije
FOTO: Profimedia

V devetdesetih letih in na prelomu novega tisočletja je bil Van Der Beek eden najbolj prepoznavnih obrazov televizije. V seriji Simpatije, ki je nastajala med letoma 1998 in 2003, je upodobil lik Dawsona Leeryja, širši javnosti pa se je vtisnil v spomin tudi z vlogo v mladinskem filmu Zmagovalci (Varsity Blues) iz leta 1999.

James Van Der Beek z ženo in otroci
James Van Der Beek z ženo in otroci
FOTO: Profimedia

Van Der Beek je svojo ženo Kimberly spoznal leta 2009, kmalu po koncu prvega zakona z igralko Heather McComb, poročila pa sta se leto pozneje, v Tel Avivu v Izraelu. Skupaj imata šest otrok – Olivio, Annabel, Emilijo, Gwendolyn, Joshuo in Jeremiaha, ki je na svet prijokal leta 2021.

Razlagalnik

Simpatije (Dawson's Creek) je ameriška mladinska dramska serija, ki je bila predvajana med letoma 1998 in 2003. Serija spremlja skupino najstnikov iz majhnega mesta Capeside v Massachusettsu, njihova prijateljstva, ljubezenska razmerja in odraščanje. Glavne like, med katerimi je bil tudi Dawson Leery, ki ga je igral James Van Der Beek, so zaznamovale iskrene pogovore o življenjskih dilemah, pri čemer so pogosto razpravljali o filmih in pop kulturi.

Rak debelega črevesa in danke, znan tudi kot kolorektalni rak, je oblika raka, ki izvira iz debelega črevesa ali danke. Najpogosteje se začne kot majhna, nerakava tvorba, imenovana polip, ki se lahko sčasoma razvije v rakavo celico. Simptomi lahko vključujejo spremembe v odvajalnih navadah, krvavitve iz danke, bolečine v trebuhu in nepojasnjeno izgubo teže. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje sta ključnega pomena za uspešno prognozo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
James Van Der Beek smrt igralec rak

