Umrl je igralec James Van Der Beek. Zvezdnik, najbolj znan po vlogi v seriji Simpatije (Dawson's Creek), je umrl po boju z rakom debelega črevesa in danke. Žalostno vest je z objavo na Instagramu sporočila njegova žena, Kimberly Van Der Beek.

James Van Der Beek FOTO: Profimedia

"Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno zaspal," je zapisala Kimberly in dodala: "Svoje zadnje dni je preživel prežet s pogumom, vero in dostojanstvom. Veliko je še za povedati o njegovih željah, njegovi ljubezni do človeštva in svetosti časa. Ti dnevi bodo še prišli. Za zdaj vas prosimo za spoštovanje naše zasebnosti, medtem ko žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem."

Van Der Beeku so zahrbtno bolezen odkrili v drugi polovici leta 2023, o njej pa je javno spregovoril šele novembra 2024 in tedaj dejal, da se osredotoča na svoje zdravje in družino. "Imam kolorektalnega raka. S to diagnozo se zasebno spopadam in s podporo svoje neverjetne družine sprejemam ukrepe za njeno rešitev. Obstaja razlog za optimizem in počutim se dobro," je tedaj povedal po poročanju revije People.

Simpatije FOTO: Profimedia

V devetdesetih letih in na prelomu novega tisočletja je bil Van Der Beek eden najbolj prepoznavnih obrazov televizije. V seriji Simpatije, ki je nastajala med letoma 1998 in 2003, je upodobil lik Dawsona Leeryja, širši javnosti pa se je vtisnil v spomin tudi z vlogo v mladinskem filmu Zmagovalci (Varsity Blues) iz leta 1999.

James Van Der Beek z ženo in otroci FOTO: Profimedia

Van Der Beek je svojo ženo Kimberly spoznal leta 2009, kmalu po koncu prvega zakona z igralko Heather McComb, poročila pa sta se leto pozneje, v Tel Avivu v Izraelu. Skupaj imata šest otrok – Olivio, Annabel, Emilijo, Gwendolyn, Joshuo in Jeremiaha, ki je na svet prijokal leta 2021.