Umrl je igralec, ki je upodobil Chewbacco

74-letni ameriški igralec, rojen v Londonu, je znameniti filmski lik Chewbacco igral od leta 1977 do 2015. "Svoje srce in dušo je vložil v lik Chewbacce, kar se je videlo v vsakem prizoru,'' je v sporočilu za javnost zapisala igralčeva družina.

"Bil je najnežnejši med velikani. Velik moški s še večjim srcem, ki me je vedno spravljal v smeh, in zvest prijatelj, ki sem ga imel zelo rad. Hvaležen sem za vse najine skupne trenutke. Ker sem ga poznal, sem boljši človek. Hvala, Pete,'' se je od igralca na Twitterju poslovil Mark Hamil , ki je zaslovel z vlogo Lukea Skywalkerja v Vojni zvezd.

Peter je bil poročen z Angelique Mayhew, s katero imata tri otroke. Igralec se je močno angažiral tudi za neprofitne organizacije in da je ustanovil lastno fundacijo, ki je podpirala posameznike in družine v kriznih situacijah ter jim omogočila hrano in druge zaloge za otroke v Venezueli.

Spominska slovesnost za njegove prijatelje in družino bo potekala 29. junija, v decembru pa se mu bodo na posebni slovesnosti lahko poklonili vsi oboževalci.