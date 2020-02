Umrl je Jason Davis: glas animiranega lika Mikeyja Blumberga

Za CNN je smrt igralca Jasona Davisa komentiral menedžer Scotty Gelt : "Zelo sem žalosten zaradi izgube svojega dobrega prijatelja in svoje stranke, saj sva skupaj sodelovala na nekaterih odličnih projektih, in res je žalostno, da je Jason umrl tako mlad. Molim zanj in upam, da je našel svoje srečno mesto."

Vzrok smrti sicer še ni znan, njegova mama Nancy David Rickel pa je v izjavi za E! News povedala:"Tako zelo me boli, da delim tako žalostno novico. V jutranjih urah je v Los Angelesu umrl moj sin Jason Davis." Za Hollywood Reporter je še dodala: "Jason je imel zlato srce in veliko željo po življenju. Bil je skrben do vseh, ki so ga poznali. Ljubil je svoje prijatelje in družino. Prosimo za zasebnost, da si vzamemo čas, da prebolimo to uničujočo izgubo."

Pokojni Jason je posodil glas animiranemu junaku Michaelu 'Mikeyju' Blumbergu v animirani seriji Recess. Nastopil je tudi v več televizijskih serijah, med drugim Roseanne in Sedma nebesa. Igralec, ki je umrl v 36. letu starosti, se je leta 2010 pojavil v pogovorni oddaji Celebrity Rehab with Dr. Drew, v kateri je razpravljal o svojih težavah z zlorabo substanc. Kasneje je ustanovil tudi dobrodelno organizacijo Cure Addiction Now, ki pomaga ljudem z odvisnostmi in nudi podporo pri okrevanju. Številni oboževalci so se mu poklonili tudi na družbenih omrežjih.