Umrl je legendarni kostumograf Bob Mackie

Umrl je z devetimi emmyji in tonyjem nagrajeni kostumograf Bob Mackie . Novico o njegovi smrti je sporočila njegova ekipa, ki je na družbenem omrežju zapisala: "S težkim srcem sporočamo, da je umrl gospod Bob Mackie. V svojih 87 letih je živel polno življenje in izpolnil svoje sanje, da postane modni oblikovalec in kostumograf, kar je vse, kar si je kdaj želel. Njegova genialnost in izjemne kreacije bodo živele večno in na svet prinašale lepoto."

Mackie je bil najverjetneje najbolj znan kostumograf v Hollywoodu, v svoji dolgi karieri pa je sodeloval s številnimi zvezdnicami. Rojen je bil leta 1939 v predmestju Los Angelesa, leta 2021 pa je v intervjuju za People dejal: "Vedno sem vedel, kaj bi rad v življenju počel."

Vzgajali so ga stari starši, ki so spodbujali njegovo ljubezen do umetnosti, največ navdiha pa je našel v filmih. S svojimi skicami si je zagotovil delo v zabavni industriji, kjer je risal kostume, preboj pa je doživel, ko ga je najela igralka in pevka Mitzi Gaynor. Kmalu zatem je začel sodelovati s Cher, njegove kreacije, ki jih je nosila, pa so postale legendarne in so spremenile modno industrijo.

V karieri je bil 32-krat nominiran za nagrado emmy, dobil jih je devet. Trikrat je bil nominiran za oskarja, enkrat pa za nagrado tony, ki jo je takrat tudi osvojil.