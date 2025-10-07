Svetli način
Tuja scena

Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

Sarajevo, 07. 10. 2025 13.54

E.K. , STA
V 72. letu starosti je umrl legendarni pevec Halid Bešlić. Njegov menedžer je pred kratkim sporočil, da se je glasbenik zdravil na onkološkem oddelku v Sarajevu, a zdravniki žal niso mogli obrniti poteka bolezni. Bosansko-hercegovski pevec narodne glasbe je v svoji več kot 40-letni karieri za seboj pustil številne uspešnice in neizbrisen pečat na glasbeni sceni.

V starosti 71 let je po hudi bolezni, zaradi težav z jetri, umrl glasbenik Halid Bešlić, poroča bosanski medij Avaz. Pevca so zaradi zdravstvenih težav v bolnišnico sprejeli konec avgusta in od takrat naprej odpovedali vse njegove načrtovane koncerte.

Halid Bešlić v Križankah
Halid Bešlić v Križankah FOTO: Profimedia

Pred tedni je njegov menedžer sporočil, da se zdravi na onkološkem oddelku v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu. "Halid je še vedno v nespremenjenem stanju. Zelo slabo je, zdravniki se borijo za njegovo zdravje, celo za njegovo življenje. Družina je zmanjšala obiske, ker ne želijo, da bi prišlo veliko ljudi in ga obremenjevalo. Težko je ... Žal mi je, da to moram reči, ampak mislim, da bi bil potreben pravi čudež, da bi se rešili iz te situacije. Žalostno, saj govorimo o dobrem človeku," pa je za Republiko pred kratkim povedal vir.

Zadnja leta se je Bešlić, rojen 20. novembra 1953, spopadal z različnimi zdravstvenimi težavami. Pred dvema letoma so mu vgradili stent, potem ko je bil sprejet v bolnišnico v Sarajevu zaradi srčnih težav. Isti poseg so opravili tudi nekaj let prej v Ljubljani. Poleg tega je leta 2009 doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je izgubil vid na enem očesu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako imenovani kralj sevdaha je tekom uspešne kariere, ki je trajala več kot štiri desetletja, nanizal številne uspešnice. Med njimi so Miljacka, Prvi poljubac, Ja bez tebe ne mogu da živim, Vraćam se majci u Bosnu in številne druge. Za svojo zadnjo izdano pesem se je združil s priljubljenim pop bendom Miligram, s katerim so izdali skladbo z naslovom Sejda, ki jo je Bešlić posvetil svoji dolgoletni ženi Sejdi Bešlić, s katero sta se poročila leta 1977.

