Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

Pred tedni je njegov menedžer sporočil, da se zdravi na onkološkem oddelku v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu. "Halid je še vedno v nespremenjenem stanju. Zelo slabo je, zdravniki se borijo za njegovo zdravje, celo za njegovo življenje. Družina je zmanjšala obiske, ker ne želijo, da bi prišlo veliko ljudi in ga obremenjevalo. Težko je ... Žal mi je, da to moram reči, ampak mislim, da bi bil potreben pravi čudež, da bi se rešili iz te situacije. Žalostno, saj govorimo o dobrem človeku," pa je za Republiko pred kratkim povedal vir.

Zadnja leta se je Bešlić, rojen 20. novembra 1953, spopadal z različnimi zdravstvenimi težavami. Pred dvema letoma so mu vgradili stent, potem ko je bil sprejet v bolnišnico v Sarajevu zaradi srčnih težav. Isti poseg so opravili tudi nekaj let prej v Ljubljani. Poleg tega je leta 2009 doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je izgubil vid na enem očesu.