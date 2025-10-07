Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

V starosti 71 let je po hudi bolezni, zaradi težav z jetri, umrl glasbenik Halid Bešlić, poroča bosanski medij Avaz. Pevca so zaradi zdravstvenih težav v bolnišnico sprejeli konec avgusta in od takrat naprej odpovedali vse njegove načrtovane koncerte.
Pred tedni je njegov menedžer sporočil, da se zdravi na onkološkem oddelku v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu. "Halid je še vedno v nespremenjenem stanju. Zelo slabo je, zdravniki se borijo za njegovo zdravje, celo za njegovo življenje. Družina je zmanjšala obiske, ker ne želijo, da bi prišlo veliko ljudi in ga obremenjevalo. Težko je ... Žal mi je, da to moram reči, ampak mislim, da bi bil potreben pravi čudež, da bi se rešili iz te situacije. Žalostno, saj govorimo o dobrem človeku," pa je za Republiko pred kratkim povedal vir.
Zadnja leta se je Bešlić, rojen 20. novembra 1953, spopadal z različnimi zdravstvenimi težavami. Pred dvema letoma so mu vgradili stent, potem ko je bil sprejet v bolnišnico v Sarajevu zaradi srčnih težav. Isti poseg so opravili tudi nekaj let prej v Ljubljani. Poleg tega je leta 2009 doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je izgubil vid na enem očesu.
Tako imenovani kralj sevdaha je tekom uspešne kariere, ki je trajala več kot štiri desetletja, nanizal številne uspešnice. Med njimi so Miljacka, Prvi poljubac, Ja bez tebe ne mogu da živim, Vraćam se majci u Bosnu in številne druge. Za svojo zadnjo izdano pesem se je združil s priljubljenim pop bendom Miligram, s katerim so izdali skladbo z naslovom Sejda, ki jo je Bešlić posvetil svoji dolgoletni ženi Sejdi Bešlić, s katero sta se poročila leta 1977.