Umrl je legendarni zlikovec iz filma o Jamesu Bondu

Igralec Bruce Glover , ki je najbolj poznan po vlogi morilca gospoda Winta iz filma Diamanti so večni je umrl 12. marca. Novico je včeraj na družbenem omrežju sporočil njegov sin, prav tako igralec Crispin Glover . Pod objavo so se pokojnega spomnili številni oboževalci. "Zbogom gospod Wint," je zapisal eden izmed njih, drugi pa je dodal: "Zelo mi je žal, da je odšel. Ampak, človek, kako je živel! Veliko ljubezni, Crispin." Zvezdnik, ki je umrl v 93. letu starosti, je med drugim nastopil tudi v filmih Kitajska četrt , Walking Tall in Mali Indijanec .

Zvezdnik je imel na snemanje uspešnice lepe spomine. Leta 2019 je po poročanju Varietyja spregovoril o režiserju filma Guyu Hamiltonu. "Karkoli si izmislite, če imate dobrega režiserja, se lahko z njim pogovorite, kaj želite narediti. Kot je bil Guy Hamilton široko odprt za vsako idejo, ki sem jo imel, in tistemu filmu sem prispeval velik del humorja. To so bile vse moje ideje," je dejal in dodal: "Zadnji trenutek v filmu, kjer Sean Connery naredi tisto nesramno stvar, je najbolj komičen del v filmu. Spomnim se, da sem dobil nekaj pohval za to od svetnika, sira Rogerja Moora, ki je rekel, da je to najbolj smešen Bondov trenutek vseh časov, kar zelo cenim."

Bruce Glover, rojen v Chicagu, je svojo igralsko kariero začel v gledališču, kasneje pa nastopil v številnih serijah, kot sta My Favorite Martian in The Rat Patrol, dokler se v filmski industriji ni prebil med velika hollywoodska imena. Glover, ki je vrsto let v Los Angelesu poučeval igro, ima poleg Crispina še sina Michaela Leigha Gloverja.