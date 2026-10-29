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Umrl je legendarni igralec iz Zvezdnih stez in Možje X Patrick Stewart

Los Angeles, 29. 10. 2026 21.15 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Patrick Stewart

V 87. letu starosti je umrl legendarni igralec Patrick Stewart, ki se je v filmsko zgodovino zapisal kot Jean-Luc Picard v franšizi Zvezdne steze in profesor X v Možeh X. Anglež, ki je zaslovel v Hollywoodu, je zadnje obdobje svojega življenja preživel v krogu najbližjih.

Po težkem boju z boleznijo je umrl igralec Patrick Stewart. Da je priljubljeni zvezdnik preminil v 87. letu starosti, so sporočili prek njegovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je sir Patrick Stewart včeraj preminil na svojem domu v Los Angelesu, kjer je bil po kratkem, a ganljivem boju z Alzheimerjevo boleznijo in demenco z Lewyjevimi telesci deležen ljubeče oskrbe svoje žene Sunny," so zapisali v izjavi.

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Zvezdnik, ki se je v zgodovino filma zapisal z nepozabnima vlogama profesorja X v filmski franšizi Možje X in Jean-Luca Picarda v franšizi Zvezdne steze, je zadnje obdobje svojega življenja preživel v krogu najbližjih. "Vse do konca je bil obdan s toplino družine in prijateljev, ob živi glasbi, molitvah, solzah, smehu in globokih čustvih, kakršna je lahko vzbudil le on, ki je vse življenje toliko pomenil vsem nam," so še sporočili in dodali: "Za vedno bomo ohranili spomin na njegov miren odhod in neomajno dostojanstvo, ki ga je izžareval do zadnjega trenutka."

Od priljubljenega britanskega igralca so se na družbenih omrežjih že poslovili številni oboževalci, ki jih je s svojimi nepozabnimi vlogami zaznamoval, novica o njegovi smrti pa jih je globoko pretresla. Stewarta bodo lahko še zadnjič videli na velikih platnih v prihajajočem filmu Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma, ki v kinematografe prihaja že decembra.

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Od Stewarta in njegove ikonične vloge Profesorja Charlesa Xavierja oz Profesorja X so se z ganljivim zapisom poslovili tudi pri Marvel Studios. "Več kot 25 let je liku vdihoval dostojanstvo in globino, s čimer je osvojil srca oboževalcev po vsem svetu ter za vedno spremenil način pripovedovanja zgodb o superjunakih," so med drugim zapisali v izjavi.

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Patrick Stewart smrt igralec Možje X Zvezdne steze

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