Umrl je legendarni igralec iz Zvezdnih stez in Možje X Patrick Stewart

Po težkem boju z boleznijo je umrl igralec Patrick Stewart . Da je priljubljeni zvezdnik preminil v 87. letu starosti, so sporočili prek njegovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je sir Patrick Stewart včeraj preminil na svojem domu v Los Angelesu, kjer je bil po kratkem, a ganljivem boju z Alzheimerjevo boleznijo in demenco z Lewyjevimi telesci deležen ljubeče oskrbe svoje žene Sunny ," so zapisali v izjavi.

Zvezdnik, ki se je v zgodovino filma zapisal z nepozabnima vlogama profesorja X v filmski franšizi Možje X in Jean-Luca Picarda v franšizi Zvezdne steze, je zadnje obdobje svojega življenja preživel v krogu najbližjih. "Vse do konca je bil obdan s toplino družine in prijateljev, ob živi glasbi, molitvah, solzah, smehu in globokih čustvih, kakršna je lahko vzbudil le on, ki je vse življenje toliko pomenil vsem nam," so še sporočili in dodali: "Za vedno bomo ohranili spomin na njegov miren odhod in neomajno dostojanstvo, ki ga je izžareval do zadnjega trenutka."

Od priljubljenega britanskega igralca so se na družbenih omrežjih že poslovili številni oboževalci, ki jih je s svojimi nepozabnimi vlogami zaznamoval, novica o njegovi smrti pa jih je globoko pretresla. Stewarta bodo lahko še zadnjič videli na velikih platnih v prihajajočem filmu Maščevalci: Vzpon doktorja Dooma, ki v kinematografe prihaja že decembra.