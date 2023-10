Umrl je Matthew Perry, zvezdnik Prijateljev

Perry je mednarodno slavo požel v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je zaigral Chandlerja v Prijateljih, ki so trajali od leta 1994 do 2004. Leta 2002 mu je vloga prinesla nominacijo za emmyja. V času snemanja je igralec večkrat iskreno spregovoril o dolgoletnem boju z zlorabo alkohola in prepovedanih substanc, kar je oviralo njegovo kariero. Lani je v svoji knjigi spominov z naslovom Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir opisal svoje odvisnosti in pot do okrevanja, spregovoril pa je tudi o svojem zapletenem ljubezenskem življenju.